Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky rencontrera Donald Trump à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU

En marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York la semaine prochaine, Volodymyr Zelensky rencontrera son homologue américain Donald Trump, pour échanger sur l'invasion russe en Ukraine.

Une rencontre décisive ? Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé qu'il rencontrerait Donald Trump la semaine prochaine en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, alors que les efforts diplomatiques pour mettre fin à l'invasion russe semblent dans l'impasse.

La Russie a récemment intensifié ses frappes, envoyant encore des centaines de drones et de missiles contre le pays dans la nuit de vendredi à samedi. Donald Trump a lancé des ultimatums, sous peine de sanctions, pour pousser Vladimir Poutine à un compromis, sans que le président russe ne plie. Donald Trump n'a finalement pas mis ses menaces à exécution. Volodymyr Zelensky a déclaré à un groupe de journalistes, dont l'AFP, qu'il aurait «une réunion avec le président des Etats-Unis» dans le cadre de son déplacement à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU la semaine prochaine.

Le président ukrainien, dont les commentaires étaient placés sous embargo jusqu'à samedi, a affirmé qu'il soulèverait la question des sanctions contre Moscou. «Je pense que nous perdons beaucoup de temps si nous attendons, n'imposons pas de sanctions ou ne prenons pas les mesures que nous attendons vraiment de lui», a-t-il déclaré. Il estime que Vladimir Poutine ne veut pas la paix et ne l'acceptera que s'il y est contraint.

Donald Trump «déçu» de Vladimir Poutine

Donald Trump s'est dit prêt à prendre de nouvelles sanctions contre la Russie, mais demande en contrepartie aux Européens d'arrêter d'acheter des hydrocarbures russes, dont les ventes sont l'une des principales sources de financement de la machine de guerre russe contre l'Ukraine.

L'optimisme de Donald Trump lorsqu'il a reçu Vladimir Poutine en Alaska cet été a rapidement volé en éclats. Le locataire de la Maison Blanche se dit désormais «déçu» du dirigeant russe, qui l'a «laissé tomber».

Volodymyr Zelensky a aussi affirmé qu'il discuterait avec Donald Trump des «garanties de sécurité» censées protéger l'Ukraine d'une autre attaque russe à l'avenir, que Kiev juge quasi inévitable. Volodymyr Zelensky a par ailleurs appelé à la construction d'une défense antiaérienne commune avec certains des pays voisins de l'Ukraine pour abattre les drones russes.

Les frappes s'intensifient

La Russie a lancé 40 missiles et quelque 580 drones dans la nuit de vendredi à samedi, faisant trois morts et des dizaines de blessés, selon Volodymyr Zelensky. Peu avant, les autorités de la région de Dnipropetrovsk, dans le centre-est de l'Ukraine, avaient fait état d'une importante attaque russe de missiles et de drones ayant fait un mort et 26 blessés. Volodymyr Zelensky a dénoncé une «stratégie délibérée de la Russie visant à terroriser les civils et à détruire (les) infrastructures» de l'Ukraine.

Le ministère russe de la Défense a affirmé avoir lancé une «frappe massive» contre le «complexe militaro-industriel ukrainien». Moscou assure toujours ne viser que des cibles liées à l'armée en Ukraine, même si des villes et villages entiers ont été ravagés. Sur le front, la Russie a revendiqué samedi la prise d'un nouveau village dans la région de Dnipropetrovsk, Berezové.

Volodymyr Zelensky a affirmé que des combats avaient lieu dans le centre de Koupiansk, forteresse de l'est ukrainien où la situation se détériore, évoquant des mesures de «contre-sabotage» et des «opérations de nettoyage». Selon la chaîne Telegram DeepState, proche de l'armée ukrainienne, les troupes russes ont pénétré les défenses ukrainiennes en traversant une conduite de gaz.