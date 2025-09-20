Indonésie : nouvelle éruption d'un volcan sur une île touristique, l'activité de l'aéroport menacée

L'éruption d'un volcan a provoqué la stupeur sur l'île de Florès, à l'est de l'Indonésie, une destination très prisée des touristes. Les autorités ont appelé à rester le plus loin possible du volcan.

Les touristes se souviendront longtemps de leurs vacances. Un volcan est entré en éruption à plusieurs reprises vendredi 19 septembre au soir sur l'île touristique de Florès, dans l'est de l'Indonésie, juste après l'émission d'une alerte maximale par les autorités, provoquant notamment l'arrêt des opérations d'un aéroport local samedi.

Le pic de l'éruption du mont Lewotobi Laki-Laki, un volcan de 1.584 mètres de hauteur sur l'île, s'est déroulé à 22h46 (14H46 GMT), projetant des matières volcaniques à six kilomètres au-dessus de ses cimes, a indiqué l'agence de volcanologie nationale dans un communiqué.

Lewotobi Laki-laki, Indonesia erupted this evening.



Volcanic lightning, too 🌋⚡️ pic.twitter.com/FoB32WSIxL — Peace Uchechukwu (@prisca_sweet) September 19, 2025

Plusieurs autres éruptions ont été enregistrées samedi matin par l'agence, dont l'une a envoyé une colonne de cendres à 2,5 kilomètres dans le ciel. Ces éruptions ont eu lieu après que l'agence de géologie indonésienne a fait monter son niveau d'alerte au plus haut de l'échelle à quatre niveaux vendredi soir.

Terjadi erupsi G. Lewotobi Laki-laki pada hari Sabtu, 20 September 2025, pukul 13:29 WITA tinggi kolom abu teramati ± 2500 m di atas puncak. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 47.3 mm dan durasi 169 detik. https://t.co/kPgdJvuyWk via @id_magmapic.twitter.com/tsxJTKjIkk — Badan Geologi (@badangeologi_) September 20, 2025

Muhammad Wafid, chef de l'agence géologique, a demandé aux habitants et aux touristes de rester à au moins six kilomètres de distance du cratère. «Les cendres volcaniques de l'éruption du mont Lewotobi Laki-Laki pourraient également perturber les opérations des aéroports et les trajectoires des vols si elles se répandent vers la zone de l'aéroport et les routes aériennes», a-t-il déclaré dans un communiqué.

Toutes les opérations suspendues à l'aéroport

Un aéroport qui dessert des vols domestiques dans la ville de Maumere, également sur l'île de Florès, a suspendu ses opérations à la suite des éruptions. Le directeur de l'aéroport Frans Seda, Partahian Panjaitan, a déclaré à l'AFP que les autorités surveilleraient l'évolution de la situation dimanche avant de décider si elles rouvriraient.

Le volcan était déjà entré en éruption en juillet et en août, crachant une impressionnante colonne de 18 km de cendres, ce qui avait entraîné l'annulation d'une vingtaine de vols à l'aéroport de l'île touristique de Bali.

Laki-Laki, qui signifie «homme» en indonésien, est accolé à un autre volcan plus calme mais plus haut, culminant à 1.703 mètres, le Perempuan («femme»). L'Indonésie, un vaste archipel, connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur la «ceinture de feu» du Pacifique.