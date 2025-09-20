Le fonctionnement de plusieurs aéroports européens, dont celui de Londres-Heathrow, perturbé par une cyberattaque massive

Plusieurs grands aéroports européens, dont ceux de Bruxelles, Londres et Berlin, sont perturbés ce samedi en raison d'une cyberattaque sur un logiciel fourni par une entreprise pour l'enregistrement des passagers.

De nombreux vols annulés et retardés. Plusieurs aéroports européens, dont ceux de Heathrow à Londres, Bruxelles ou encore Berlin sont très fortement perturbés ce samedi. Le logiciel d'enregistrement des passagers a été la cible d'une cyberattaque.

«Nous sommes informés d'une perturbation d'origine cyber sur notre logiciel MUSE dans plusieurs aéroports», a indiqué l'entreprise fournissant le fameux logiciel, ajoutant que l'impact «se limite à l'enregistrement électronique des clients et au dépôt des bagages».

Sur son site internet, l'aéroport de Bruxelles a précisé que cette «cyberattaque» s'était produite «vendredi soir». «Cela a eu des conséquences importantes sur le programme de vols et entraînera malheureusement des retards et des annulations», a-t-il ajouté, précisant qu'au moins dix vols ont été annulés et 17 vols connaissent un retard de plus d'une heure.

Les aéroports d'Orly et CDG ne sont pas concernés

«La situation n'est pas résolue» samedi matin, a précisé l'aéroport, et l'enregistrement et l'embarquement doivent se faire de manière manuelle. «Les systèmes propres de Brussels Airport ne semblent pas être affectés à ce stade», indique encore l'aéroport.

A Londres, l'aéroport de Heathrow, principal aéroport international de la capitale, a également indiqué être concerné par ces perturbations, qui «pourraient entraîner des retards au départ». Selon la BBC, l'organisme de surveillance du secteur aérien Eurocontrol a indiqué que les compagnies aériennes ont été appelées à annuler la moitié de leurs vols au départ et à destination de l'aéroport entre 4h GMT ce samedi et 2h GMT dimanche, à cause de cet incident.

Il conseille aux passagers de vérifier la situation de leur vol avec leur compagnie aérienne et de venir très en avance pour avoir le temps d'effectuer les formalités d'enregistrement. Sur son site internet, l'aéroport de Berlin indique aussi être touché par ce «problème technique chez un fournisseur».

En revanche, le groupe ADP, qui gère notamment les aéroports parisiens de Roissy-Charles de Gaulle et Orly, a indiqué à l'AFP ne pas être concerné par cet incident. Collins Aerospace dit travailler à résoudre l'incident «aussi vite que possible».