Le Portugal reconnaîtra officiellement l'Etat de Palestine ce dimanche

Un jour avant la France, le Portugal va reconnaître officiellement l'État de Palestine ce dimanche, a annoncé vendredi soir son ministre des Affaires étrangères.

Une décision dans la lignée d'autres pays européens. Fin juillet, le Portugal avait annoncé son intention de reconnaître l'État de Palestine après de «multiples contacts» avec ses partenaires et compte tenu notamment de «l'évolution extrêmement préoccupante du conflit, tant sur le plan humanitaire que par les références répétées à une possible annexion de territoires palestiniens» de la part d'Israël.

Et cela sera officiellement le cas dès demain. «Le ministère des Affaires étrangères confirme que le Portugal reconnaîtra l'État de Palestine (...). La déclaration officielle de reconnaissance aura lieu dimanche 21 septembre», juste avant la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU, a indiqué un communiqué publié sur le site du ministère.

Une reconnaissance massive d'un État palestinien ?

Le Portugal ne sera pas seul puisqu'un sommet coprésidé par la France et l'Arabie saoudite aura lieu à New York lundi prochain, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, sera consacré à l'avenir de la solution à deux États, israélien et palestinien.

À cette occasion, neuf autres pays ont prévu de reconnaître l'État palestinien : la principauté d'Andorre, l'Australie, la Belgique, le Canada, le Luxembourg, Malte, le Royaume-Uni, Saint-Marin, et la France. La semaine dernière, l'Assemblée générale de l'ONU avait adopté à une majorité écrasante un texte qui soutient un futur État palestinien en excluant sans équivoque le Hamas de la direction politique.

Voisine du Portugal, l'Espagne a reconnu l'État de Palestine en mai 2024 avec l'Irlande et la Norvège. Près des trois quarts des 193 États membres de l'ONU reconnaissent déjà l'État palestinien.