«Un pour un» : quel est ce principe qui gouverne le renvoi de migrants entre la France et le Royaume-Uni ?

Après les premiers renvois de migrants du Royaume-Uni vers la France cette semaine dans le sens Royaume-Uni–France, l'Hexagone fera de même vers son voisin ce samedi. Les deux pays se basent sur le nouvel accord migratoire régit par le principe du «Un pour un».

En juillet dernier, le Royaume-Uni et la France ont conclu un accord migratoire pour dissuader les voyages illégaux à travers l'Europe vers l'Angleterre. Le principe de base de cet accord est le «un pour un», soit le renvoi en France d'un migrant arrivé au Royaume-Uni par petit bateau, en échange du retour d'un migrant se trouvant en France.

L’accord est prévu pour durer jusqu'en juin 2026. Dans la pratique, les migrants repris par la France seront uniquement ceux arrivés au Royaume-Uni par «small boat». Ils seront renvoyés par avion en France. Dans l'autre sens, le Royaume-Uni acceptera des migrants ayant fait une demande sur une plate-forme en ligne. Londres compte donner la priorité aux nationalités les plus vulnérables aux passeurs, mais aussi à celles ayant des liens avec le pays, ce qui ouvre la voie au rapprochement familial.

Deux migrants déja renvoyés en France

Des deux côtés de la Manche, on insiste sur le fait que les nouveaux arrivants seront soumis à un examen sécuritaire complet avant leur renvoi. «L'idée est d'envoyer le message que la traversée de la Manche vers le Royaume-Uni n'est plus synonyme de certitude d'y rester», affirme-t-on au ministère français de l'Intérieur. À leur arrivée en France, les migrants seront envoyés en centre où leur situation administrative sera examinée. Pour ceux qui sont en situation irrégulière, «le but, c'est de les éloigner dans leur pays d'origine», affirme-t-on au ministère français de l'Intérieur.

Jeudi, le premier migrant a été expulsé du Royaume-Uni vers la France. Un deuxième migrant est arrivé vendredi via un vol régulier d'Air France après le rejet de son recours la veille devant la justice, a indiqué le gouvernement britannique. Cet homme était arrivé dans le pays début août après avoir traversé la Manche.