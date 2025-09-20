Un violeur «prédateur» pourrait avoir transmis le VIH à des centaines d’hommes d'après la police britannique

Selon la police britannique, un homme condamné pour viol et transmission imprudente du VIH aurait pu transmettre cette maladie sexuellement transmissible à des centaines d'hommes. Un appel à témoins a été lancé.

C'est une affaire bien sordide qui défraie actuellement la chronique outre-Manche. Reconnu coupable d'un chef d'accusation de viol et après avoir par ailleurs plaidé coupable d'un chef d'accusation de lésions corporelles graves en juin dernier, Jonathan Carl, 42 ans, originaire de Hornchurch, à l'est de Londres, a été condamné à 17 ans de prison, rapporte SkyNews.

Entre 2019 et 2023, le quadragénaire aurait eu des relations sexuelles avec près de 400 partenaires rencontrés via les applications Grindr et Scruff. Les autorités britanniques sont parvenues à retrouver 82 d’entre eux et ont établi que certains avaient contracté le VIH. Mais 318 personnes supplémentaires restent à identifier. Les autorités les appellent à se manifester pour être testées.

un« individu prédateur »

Celui que la police a décrit comme un «individu prédateur», a été arrêté en janvier 2024 après que deux hommes ont porté plainte pour viol, pour des faits remontant à octobre 2022 et août 2023. «(Je me sentais) impuissant, j'avais l'impression de ne rien pouvoir faire. Cela m'a donné le sentiment de ne pas compter, de ne pas être humain», avait notamment déclaré l'une de ses victimes. «La principale raison pour laquelle je me suis présenté à la police, c'est parce que je voulais empêcher que cela arrive à quelqu'un d'autre.»

Une autre a de son côté raconté : «Cela m'a empêché d'avoir toute relation amoureuse à l'avenir, en raison de l'opinion générale des gens sur le VIH. (...) Cela me rend fou, car je réfléchis trop à ce que j'aurais pu faire différemment. Je lutte encore contre ce sentiment de culpabilité.»

Jonathan Carl a été condamné par la Cour royale de Snaresbrook. Il a également été condamné à une ordonnance de prévention sexuelle de 15 ans, qui l'oblige à informer la police dans les trois jours suivant l'apparition d'un nouveau partenaire sexuel et à divulguer son statut sérologique s'il ne prend pas ses médicaments.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, l'inspectrice en chef Sarah Bishop a détaillé : «Notre enquête a révélé l'ampleur des infractions commises par Carl et a permis de le traduire en justice. Mais nous restons extrêmement préoccupés par le bien-être de ceux qui n'ont pas encore été identifiés. Nous pensons que jusqu'à 318 hommes pourraient être victimes et pourraient avoir besoin de se manifester pour se faire dépister et bénéficier d'un soutien».