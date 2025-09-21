Des avions de combat de la Royal Air Force britannique déployés dans le ciel de la Pologne

Plusieurs Eurofighter Typhoon de la Royal Air Force ont patrouillé au-dessus de la Pologne dans la nuit de vendredi à samedi dans le cadre de l'opération «Eastern Sentry», pilotée par l’Otan, a annoncé le ministère de la Défense britannique.

L'Otan renforce sa présence. En réponse à l’incursion de drones russes dans l’espace aérien de la Pologne le 10 septembre dernier, des avions de chasse de la Royal Air Force ont réalisé leur première patrouille au-dessus de ce pays de l’est de l’Europe ce week-end, a annoncé le ministère de la Défense britannique dans un communiqué.

Cette mission s’inscrit dans le cadre de la «Eastern Sentry», une opération militaire lancée par l’Otan et «destinée à renforcer la posture de l’Alliance le long de son flanc est».

Ainsi, deux Eurofighter Typhoon ont décollé vendredi soir du poste de la Royal Air Force de Coningsby, dans le Lincolnshire. Les deux appareils étaient accompagnés d’un avion ravitailleur, un Airbus KC-Voyager. L’opération s’est déroulée sans encombre et les appareils ont pu rentrer samedi matin en sécurité, ont précisé les autorités.

Ce déploiement intervient après une escalade des tensions entre la Russie et les membres de l’Otan, qui a indiqué avoir intercepté vendredi trois MiG-31 russes entrés dans l'espace aérien de l'Estonie. Un événement qui s’ajoute à la violation de l’espace aérien roumain par un drone quelques jours plus tôt.

«L’espace aérien de l’Otan sera défendu»

Lors d’une visite à l'immense base de Brize Norton ce lundi, le secrétaire d’Etat à la défense britannique John Healey a tenu a réaffirmé son soutien à l’alliance. Ces avions en Pologne «ont envoyé un message clair : l’espace aérien de l’Otan sera défendu».

«Je suis fier des pilotes et des équipages britanniques qui ont participé à cette opération couronnée de succès pour défendre nos alliés contre l'agression imprudente de la Russie», a-t-il ajouté.

La semaine dernière déjà, le Premier ministre Keir Starmer avait déclaré que ces aéronefs «ne sont pas seulement une démonstration de force, ils sont essentiels pour dissuader toute agression, sécuriser l'espace aérien de l'Otan et protéger notre sécurité nationale et celle de nos alliés».

«Nous continuerons à soutenir fermement l'Ukraine et à intensifier la pression sur Poutine jusqu'à ce qu'une paix juste et durable soit rétablie», a-t-il assuré.