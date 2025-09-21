«Des choses graves vont se produire» : Donald Trump menace l'Afghanistan si les talibans «ne rendent pas» la base aérienne de Bagram

Dans un message posté ce samedi sur son réseau Truth Social, Donald Trump a menacé l’Afghanistan de représailles si les talibans ne remettaient pas la base aérienne de Bagram aux États-Unis.

Une demande claire. Le président américain a réclamé, dans un message publié sur Truth Social, la remise par les talibans de la base aérienne de Bagram (Afghanistan) aux États-Unis.

«Si l'Afghanistan ne rend pas la base aérienne de Bagram à ceux qui l'ont construite, les États-Unis d'Amérique, DES CHOSES GRAVES VONT SE PRODUIRE !!!» a ainsi écrit Donald Trump.

Le chef d’État avait déjà évoqué l'idée de reprendre ce site stratégique il y a quelques jours, lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre britannique Keir Starmer au dernier jour de sa visite officielle au Royaume-Uni.

«L'une des raisons pour lesquelles nous voulons cette base est, comme vous le savez, qu'elle se trouve à une heure de l'endroit où la Chine fabrique ses armes nucléaires», avait expliqué Donald Trump.

Une ancienne base soviétique récupérée par les Etats-Unis

Après la publication de son message, Donald Trump a été interrogé par des journalistes à la Maison Blanche pour savoir s'il envisageait d'envoyer des troupes américaines pour reprendre Bagram.

«Nous sommes actuellement en pourparlers avec l'Afghanistan, nous voulons récupérer cette base, et nous la voulons rapidement, immédiatement. Et s'ils ne la rendent pas, vous allez découvrir ce que je compte faire», a-t-il déroulé sans plus de détails.

Située à 50 km de Kaboul, Bagram, la plus grande base aérienne d'Afghanistan, a occupé un rôle central dans l'histoire du pays. Construite dans les années 1950 par l'Union soviétique, et pas par les Etats-Unis comme l'a assuré Donald Trump, son immense piste a servi de base pour l'Armée rouge lors de la guerre soviéto-afghane de 1979 à 1989.

L'immense base de Bagram est équipée d'une piste de plus de 3.000 m. © Mohammad Ismail / REUTERS

Elle a ensuite été utilisée par les Américains à mener des opérations pendant les deux décennies qui ont suivi les attentats du 11 septembre 2001 et l'invasion du pays par une coalition internationale menée par les États-Unis.

Les troupes américaines et de l'Otan s'en sont retirées en juillet 2021, alors que les talibans prenaient le contrôle de vastes portions de l'Afghanistan, avant de s'emparer finalement du pays le mois suivant.

Donald Trump a déploré à plusieurs reprises la perte de la base depuis son retour au pouvoir, critiquant son prédécesseur Joe Biden pour sa gestion du retrait américain d'Afghanistan.