Des steaks à 410 euros, des bières à 15,50 euros... À l'Oktoberfest, en Allemagne, faire la fête coûte de plus en plus cher

Alors que l’Oktoberfest, la plus grande célébration folklorique du monde, a ouvert ses portes ce samedi à Munich, les médias locaux déplorent l’augmentation des prix de la bière et des plats sur les stands.

Faire la fête, mais à quel prix ? L’Oktoberfest, célébration folklorique munichoise de renom qui en fait rêver plus d’un, a ouvert ses portes ce samedi 20 septembre et les refermera le 5 octobre prochain. Alors que plus de six millions de visiteurs sont attendus à cette 190e édition, la presse locale a déploré l’augmentation des prix sur les stands.

Jusqu’à 15,50 euros pour une bière (17,80 euros pour une bière blanche), un steak à 410 euros, «un simple coup d'œil à la carte donne le vertige à tout visiteur», déplorait le quotidien national Bild. «L'Oktoberfest bat tous les records avant même d'avoir commencé», renchérissait le journal dans un autre article à la veille de l’ouverture du festival.

En effet, en comparant les prix 2024 et 2025 affichés sur les menus de l’événement, les prix de la bière ont augmenté d’environ 50 centimes par rapport à l’année dernière. Sur son site, l’Oktoberfest a préféré prendre les devants en annonçant cet écart sans pour autant en expliquer la raison. «Les prix de la bière ne sont pas fixés par la ville de Munich, mais par les hôtes», est-il simplement écrit.

Une carte réduite

Même son de cloche du côté des plats. Demi poulet ou demi canard, saucisse de porc, il y en a pour tous les goûts sur les stands du festival. Tout comme les boissons, les prix ont été revus à la hausse. Un demi canard peut par exemple coûter jusqu’à 45,50 euros alors qu’il était affiché à 42,50 euros en 2024.

Le Bild est même tombé sur un steak au menu de la tente Bräurosl à 410 euros. Toutefois, il s’agit selon un hôte de l’Oktoberfest d’un mets exceptionnel qui se commande à l’avance. «Ce morceau peut nourrir jusqu'à cinq personnes. Il pèse 1.200 grammes. Si l'on convertit ce montant, le prix par personne s'élève à 82 euros. On pourrait facilement dépenser cette somme dans un bon steakhouse», a justifié Michael Käfer, qui propose sur son menu une viande similaire, un rumsteck de bœuf Wagyu, une race japonaise.

Autre évolution en 2025, la hausse des prix des boissons sans alcool. A titre d’exemple, un écart de prix de plus de 74 % pour l'eau a été constaté par le festival. Il s’agit de l’écart entre le prix le plus cher et le moins cher.

Enfin, il semblerait que certains stands ont décidé de réduire leur offre, à l’image de Museumszelt et de Schützenlisl qui sont respectivement passés de dix et de douze produits en 2024 à cinq et six produits en 2025.