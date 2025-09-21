Etats-Unis : le ministère de la Justice mis sous pression par la Maison Blanche afin de poursuivre les adversaires politiques de Donald Trump

Dans un message publié ce samedi sur Truth Social, Donald Trump s’est adressé à sa ministre de la Justice Pam Bondi pour lui demander plus d’actions judiciaires contre ses adversaires politiques.

«Justice doit être faite, maintenant !». Dans un premier message posté ce samedi sur Truth Social, Donald Trump a mis la pression sur le ministère de la Justice pour qu'il poursuive des adversaires politiques, dont deux sont accusés de fraude.

Dans sa publication vraisemblablement adressée à la ministre de la Justice Pam Bondi, le président américain a critiqué les délais dans d'éventuelles poursuites contre le sénateur californien Adam Schiff et la procureure générale de l'Etat de New York Letitia James, membres du Parti démocrate.

Ils sont accusés par le responsable de l'Agence de financement du logement Bill Pulte, un proche de Donald Trump, de falsification de documents concernant des demandes de prêts immobiliers.

«Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps, cela ruine notre réputation et notre crédibilité», s’est ainsi impatienté Donald Trump, disant avoir lu des dizaines de messages appelant à poursuivre les deux démocrates, mais aussi l'ancien directeur du FBI James Comey, qu'il accuse d'avoir menti au Congrès.

Une nouvelle procureure au ministère

Plus tard samedi, Donald Trump a annoncé avoir nommé Lindsey Halligan, une conseillère de la Maison Blanche, en remplacement d'Erik Siebert, le procureur fédéral du district est de Virginie qui avait refusé d'engager des poursuites contre Letitia James en invoquant un manque de preuves, selon des médias américains.

Pour Donald Trump, Pam Bondi avait «besoin d'un procureur dur» à ses côtés «pour faire bouger les choses».

Le dirigeant des Etats-Unis multiplie les offensives directes depuis son retour à la Maison Blanche, déclenchant des inquiétudes sur un risque de remise en cause de la séparation des pouvoirs.