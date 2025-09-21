Guerre en Ukraine : cette nouvelle tactique utilisée par l’armée russe pour prendre la ville de Pokrovsk

Alors que le conflit s'enlise dans la région de Pokrovsk entre les troupes russes et ukrainiennes, les forces de Moscou auraient adopté une nouvelle tactique. Voici laquelle.

Et si le destin de Pokrovsk se jouait sur un changement stratégique de la Russie ? En effet, plusieurs rapports de l'armée ukrainienne montrent que les forces russes ont abandonné les assauts classiques pour miser sur l'infiltration.

Selon un officier interrogé par le média allemand Bild, les soldats russes «enlèvent leurs uniformes en les remplaçant par des vêtements civils, se mêlent à la population ou se tiennent simplement au bord de la route et font profil bas au passage de nos véhicules».

Un changement de stratégie signe d'une faiblesse ?

Légèrement armés et plus discrets, ces soldats peuvent se déplacer en groupe et traverses les lignes ukrainiennes sur plusieurs kilomètres. Le tout sans être détecté et en permettant de donner des informations à leurs supérieurs afin de mener des frappes à l'aide de drones.

Si cette stratégie peut se montrer inquiétante, d'autres officiers ukrainiens estiment que l'adoption d'une telle stratégie est le signe d'un essoufflement de Moscou sur le terrain de Prokovsk.

Toujours selon les témoignages fournis dans Bild, ce changement de stratégie pourrait également être le signe d'une incapacité des russes à mener des offensives d'envergure.