Guerre en Ukraine : en cas d’escalade russe, Donald Trump assure qu’il aiderait à défendre la Pologne et les pays baltes 

Après l’incursion d’avions de chasse russes dans l’espace aérien estonien et celle d’une vingtaine de drones en Pologne, Donald Trump s’est dit prêt, ce dimanche, à défendre les pays frontaliers de la Russie si cette dernière venait a répéter de tels actes.

Ce lundi 22 septembre, une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU aura lieu. À la suite de l’incursion de trois avions de chasse russes dans l’espace aérien estonien le 19 septembre, l’Estonie a demandé, pour la première fois de son histoire, la convocation de ce conseil.

Le mardi 23 septembre, une nouvelle réunion se tiendra, cette fois-ci au sein de l’OTAN, afin de déterminer la marche à suivre si la Russie venait à franchir de nouveau les frontières d’un pays membre de l’Alliance.

Dans ce contexte, Donald Trump a assuré dimanche que les États-Unis participeraient à la défense de la Pologne et des pays baltes en cas d’intensification des activités militaires russes dans la région.

«Oui, je le ferai, je le ferai», a-t-il déclaré à un journaliste, en affirmant sa volonté de défendre les pays victimes de la Russie. «Nous n’aimons pas cela», a-t-il ajouté, en référence à l’incursion russe en territoire allié.

Donald Trump change son fusil d’épaule ?

Dans la nuit du 9 au 10 septembre, une vingtaine de drones russes avaient déjà pénétré l’espace aérien polonais. Des avions de l’OTAN étaient alors parvenus à les abattre.

Suite à cet événement, Donald Trump avait été interrogé sur le comportement de la Russie. Il avait alors déclaré : «Cela a pu être une erreur».

Il semble donc que le président américain ne croit plus totalement aux annonces de Vladimir Poutine. Toutefois, il n’a pas précisé dans quelle mesure il serait prêt à intervenir pour aider les pays européens frontaliers de la Russie.