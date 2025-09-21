Le début de la cérémonie commémorative en l'honneur de Charlie Kirk a été marqué par une interprétation à la cornemuse de «Amazing Grace», alors que le stade est rempli de participants vêtus de rouge, de blanc et de bleu pour célébrer la vie de Kirk.
WATCH: 'Amazing Grace' echoes on the bagpipes as Charlie Kirk’s memorial begins. pic.twitter.com/jsUfDaQVvf
— Fox News (@FoxNews) September 21, 2025
Every seat in this giant arena that isn’t roped off for security is packed to the ceiling. Honored to be here.
All for Charlie Kirk. pic.twitter.com/NDK6sDuqLa
— Elon Musk (@elonmusk) September 21, 2025
Avant même le lever du soleil, des milliers de personnes, parfois venues de loin, faisaient la queue pour honorer la mémoire de cette icône du trumpisme.
Si les sacs étaient interdits pour des questions de sécurité, beaucoup dans la foule ont pris soin de s'habiller aux couleurs du drapeau américain, suivant les consignes des organisateurs, portent des casquettes rouge "Make America Great Again" ou des tee-shirts "Je suis Charlie Kirk".
Le président américain, son vice-président, très proche de Charlie Kirk, mais aussi le secrétaire d'Etat Marco Rubio, le ministre de la Défense Pete Hegseth, le fils aîné de Donald Trump, Donald Trump Jr, ou encore le commentateur ultraconservateur Tucker Carlson doivent prendre la parole lors de cet hommage, à partir de 11h locales (20h en France).
La veuve Erika Kirk, qui reprend le flambeau à la tête de l'organisation de jeunesse Turning Point USA, qui appartenait à son époux, s'adressera également à l'assistance dans le State Farm Stadium de Glendale, d'une capacité de 63.000 places, extensible à plus de 73.000.
Toute la droite MAGA («Make America Great Again») se réunit ce dimanche en Arizona pour rendre un dernier hommage à l’influenceur ultraconservateur Charlie Kirk, assassiné le 10 septembre dernier.
