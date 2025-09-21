Des milliers de personnes recensées pour la cérémonie d'hommage à Charlie Kirk

Avant même le lever du soleil, des milliers de personnes, parfois venues de loin, faisaient la queue pour honorer la mémoire de cette icône du trumpisme.

Si les sacs étaient interdits pour des questions de sécurité, beaucoup dans la foule ont pris soin de s'habiller aux couleurs du drapeau américain, suivant les consignes des organisateurs, portent des casquettes rouge "Make America Great Again" ou des tee-shirts "Je suis Charlie Kirk".