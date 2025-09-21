Toute l’actu en direct 24h/24
En directHommage à Charlie Kirk : «Il est un martyr de la liberté américaine», déclare Donald Trump

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Tout l'état-major du trumpisme, à commencer par le président Donald Trump et son vice-président JD Vance, se réunit ce dimanche pour la cérémonie d'hommage à l'influenceur ultraconservateur assassiné Charlie Kirk, dans un stade de plus de 60.000 places en Arizona. Suivez notre direct
Déclaration
Pour Donald Trump, «Charlie Kirk est un martyr de la liberté américaine»

En direct des Etats-Unis, dans le cadre de l'hommage rendu à Charlie Kirk, le président des américain a déclaré qu'il était «un martyr de la liberté américaine».

 

«Même dans la mort, je pouvais voir l'homme que j'avais aimé», confie son épouse Erika
Déclaration
«En essayant de faire taire Charlie Kirk, ils ont essayé de tous nous faire taire», scande le vice-président JD Vance
En vidéo
Des cornemuseurs ouvrent la cérémonie en jouant «Amazing Grace»

Le début de la cérémonie commémorative en l'honneur de Charlie Kirk a été marqué par une interprétation à la cornemuse de «Amazing Grace», alors que le stade est rempli de participants vêtus de rouge, de blanc et de bleu pour célébrer la vie de Kirk.

Sur les réseaux
Elon Musk est présent dans les gradins du stade de Glendale, en Arizona
Des milliers de personnes recensées pour la cérémonie d'hommage à Charlie Kirk

Avant même le lever du soleil, des milliers de personnes, parfois venues de loin, faisaient la queue pour honorer la mémoire de cette icône du trumpisme.

Si les sacs étaient interdits pour des questions de sécurité, beaucoup dans la foule ont pris soin de s'habiller aux couleurs du drapeau américain, suivant les consignes des organisateurs, portent des casquettes rouge "Make America Great Again" ou des tee-shirts "Je suis Charlie Kirk".

Alerte
Donald Trump et son vice-président JD Vance réunis ce soir pour la cérémonie d'hommage à l'influenceur conservateur

Le président américain, son vice-président, très proche de Charlie Kirk, mais aussi le secrétaire d'Etat Marco Rubio, le ministre de la Défense Pete Hegseth, le fils aîné de Donald Trump, Donald Trump Jr, ou encore le commentateur ultraconservateur Tucker Carlson doivent prendre la parole lors de cet hommage, à partir de 11h locales (20h en France).

La veuve Erika Kirk, qui reprend le flambeau à la tête de l'organisation de jeunesse Turning Point USA, qui appartenait à son époux, s'adressera également à l'assistance dans le State Farm Stadium de Glendale, d'une capacité de 63.000 places, extensible à plus de 73.000.

 

tout savoir sur la cérémonie d'hommage à l'influenceur qui a lieu ce dimanche

Toute la droite MAGA («Make America Great Again») se réunit ce dimanche en Arizona pour rendre un dernier hommage à l’influenceur ultraconservateur Charlie Kirk, assassiné le 10 septembre dernier. 

Retrouvez notre article complet ici.

