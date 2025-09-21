«La reconnaissance de l'Etat de Palestine est une initiative pour éliminer le terreau fertile de l'antisémitisme», avance Gilles Kepel

«La reconnaissance de l'Etat de Palestine est une initiative pour éliminer le terreau fertile de l'antisémitisme», a avancé le professeur des universités et spécialiste du monde arabe Gilles Kepel, ce dimanche, lors du Grand Rendez-Vous sur CNEWS. «Il faut créer un processus qui permet d'assécher cet antisémitisme d'atmosphère», a-t-il poursuivi.