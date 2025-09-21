Toute l’actu en direct 24h/24
«La reconnaissance de l'Etat de Palestine est une initiative pour éliminer le terreau fertile de l'antisémitisme», avance Gilles Kepel

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«La reconnaissance de l'Etat de Palestine est une initiative pour éliminer le terreau fertile de l'antisémitisme», a avancé le professeur des universités et spécialiste du monde arabe Gilles Kepel, ce dimanche, lors du Grand Rendez-Vous sur CNEWS. «Il faut créer un processus qui permet d'assécher cet antisémitisme d'atmosphère», a-t-il poursuivi.

PalestineAntisémitismeIsraëlGaza

