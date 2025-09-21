Le Royaume-Uni devrait reconnaître l'Etat de Palestine ce dimanche, malgré la pression des Etats-Unis

Alors que plusieurs pays, dont la France, vont reconnaître l'Etat de Palestine lundi à l'ONU, le Royaume-Uni devrait leur emboîter le pas ce dimanche, en dépit des pressions exercées par Washington, selon les médias britanniques.

Une décision confirmée après plusieurs semaines de réflexion. Dans le sillage du Portugal, le Royaume-Uni devrait reconnaître ce dimanche l'Etat de Palestine, malgré de fortes pressions des Etats-Unis, selon les médias britanniques.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer avait annoncé en juillet que son pays allait reconnaître un État palestinien à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre, sauf si Israël prenait une série d'engagements, dont la conclusion d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Constatant une dégradation de la situation, le Premier ministre britannique devrait confirmer sa décision ce dimanche selon la BBC, l'agence Press Association ou encore le Guardian.

Keir Starmer avait déclaré que cette mesure contribuerait à un véritable processus de paix. En réponse, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu l'a accusé de récompenser le «terrorisme monstrueux» et d'apaiser l'idéologie «djihadiste».

Donald Trump «en désaccord»

Cette reconnaissance intervient alors qu'Israël a lancé une campagne militaire terrestre et aérienne à Gaza-ville, dans le nord du territoire palestinien, pour y anéantir le mouvement islamiste palestinien du Hamas.

La pression s'était intensifiée sur le 10 Downing Street, après que le président français Emmanuel Macron a annoncé que la France allait reconnaître un Etat palestinien à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU le 22 septembre, suivi par une dizaine d'autres pays.

Lors de sa visite d’Etat au Royaume-Uni, Donald Trump s'était montré fermement opposé à la décision de Keir Starmer, indiquant être «en désaccord» avec le chef du gouvernement britannique, selon la BBC.