Le recteur de la Grande Mosquée de Paris Chems-eddine Hafiz salue la reconnaissance de l'Etat de Palestine voulue par Emmanuel Macron, estimant que cette décision attendue lundi "honore la tradition universaliste" de la France, dimanche dans un communiqué.

À la veille de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, où le président de la République doit annoncer la reconnaissance officielle de l'Etat de Palestine, la Grande Mosquée de Paris fait part de "sa profonde considération pour cette décision historique, conforme au droit international et aux principes de justice".

Cette décision, qui "honore la tradition universaliste de la France", vient rappeler la "force du droit", face à "une situation d'injustice prolongée qui met en péril la paix et la sécurité mondiales", estime l'institution.