Afin de marquer son «soutien à la reconnaissance de l’Etat de Palestine par la France», Bruno Piriou, le maire de Corbeilles-Essonnes (Essonne), a organisé une distribution de 1.000 drapeaux palestiniens ce lundi 22 septembre au soir.
Le recteur de la Grande Mosquée de Paris Chems-eddine Hafiz salue la reconnaissance de l'Etat de Palestine voulue par Emmanuel Macron, estimant que cette décision attendue lundi "honore la tradition universaliste" de la France, dimanche dans un communiqué.
À la veille de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, où le président de la République doit annoncer la reconnaissance officielle de l'Etat de Palestine, la Grande Mosquée de Paris fait part de "sa profonde considération pour cette décision historique, conforme au droit international et aux principes de justice".
Cette décision, qui "honore la tradition universaliste de la France", vient rappeler la "force du droit", face à "une situation d'injustice prolongée qui met en péril la paix et la sécurité mondiales", estime l'institution.
𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐐𝐔𝐄́ | La Grande Mosquée de Paris salue la décision attendue de la France en faveur de la #reconnaissance de l’#État de #Palestine.
➡️ https://t.co/cLSSZaB2hz
—
À la veille de l’Assemblée générale des Nations unies, où le Président de la République doit… pic.twitter.com/vdu8zcqcF6
— Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) September 21, 2025
Les ministres israéliens d'extrême-droite, Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich, ont appelé dimanche à l'annexion de la Cisjordanie en réaction à la reconnaissance d'un Etat palestinien par l'Australie, le Canada et la Grande-Bretagne.
"La reconnaissance d'un État palestinien par des pays comme le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie (...) impose une réponse immédiate: l'annexion immédiate de la Judée-Samarie (nom employé par Israël pour désigner la Cisjordanie occupée, NDLR)", a affirmé Itamar Ben Gvir, ministre de la Sécurité nationale, dans un communiqué.
Il a aussi appelé au "complet démantèlement de l'Autorité Palestinienne".
L'Assemblée générale de l'ONU a adopté ce vendredi la «déclaration de New York», visant à donner un nouveau souffle à la solution à deux États, israélien et palestinien, mais excluant sans équivoque le Hamas. Emmanuel Macron a salué sur X sa participation au tracé d'«un chemin irréversible vers la Paix au Proche-Orient».
Le président palestinien Mahmoud Abbas a estimé dimanche que la reconnaissance par la Grande-Bretagne d'un Etat palestinien était un pas vers "une paix juste et durable", selon un communiqué de la présidence.
"Le Président de l'Etat palestinien, Mahmoud Abbas, salue l'annonce de la reconnaissance par le Royaume-Uni de l'Etat palestinien indépendant, affirmant qu'il s'agit d'un pas important et nécessaire vers la concrétisation d'une paix juste et durable", indique la présidence.
Le Canada reconnaît officiellement l'Etat de Palestine, a annoncé dimanche son Premier ministre Mark Carney dans un communiqué, disant vouloir ainsi "préserver la possibilité d'une solution à deux Etats".
Une annonce également faite au même moment par le Royaume-Uni et l'Australie.
"Le Canada reconnaît l'Etat de Palestine et offre de travailler en partenariat afin de porter la promesse d'un avenir pacifique pour l'Etat de Palestine et l'Etat d'Israël. Le Canada inscrit cette mesure dans le cadre d'un effort international concerté visant à préserver la possibilité d'une solution à deux Etats", affirme-t-il à la veille d'un sommet à l'ONU lors duquel une dizaine de pays, dont la France, doivent confirmer leur reconnaissance formelle de l'Etat palestinien.
L'Australie "reconnaît officiellement l’État indépendant et souverain de Palestine", a annoncé dimanche le Premier ministre Anthony Albanese. "Ce faisant, l'Australie reconnaît les aspirations légitimes et de longue date du peuple de Palestine à un Etat qui lui soit propre", a-t-il expliqué dans un communiqué.
My statement formally recognising the State of Palestine. pic.twitter.com/HtBmnIQGBS
— Anthony Albanese (@AlboMP) September 21, 2025
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé dimanche la reconnaissance officielle par le Royaume-Uni de l'Etat de Palestine afin de "raviver l'espoir de paix et une solution à deux Etats" entre Israéliens et Palestiniens. "Aujourd'hui, pour raviver l'espoir de paix et d'une solution à deux États, je déclare clairement en tant que Premier ministre de ce grand pays, que le Royaume-Uni reconnaît officiellement l'État de Palestine", a annoncé Keir Starmer, dans une déclaration filmée publiée sur les réseaux sociaux.