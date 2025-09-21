Meurtre de Charlie Kirk : tout savoir sur la cérémonie d'hommage à l'influenceur qui a lieu ce dimanche

Toute la droite MAGA («Make America Great Again») se réunit ce dimanche en Arizona pour rendre un dernier hommage à l’influenceur ultraconservateur Charlie Kirk, assassiné le 10 septembre dernier.

Plus de 70.000 personnes sont attendues, ce dimanche 21 septembre, dans l’enceinte du Stade Farm Stadium et en dehors pour la cérémonie en l’honneur de Charlie Kirk. L’influenceur de l’ultradroite américaine a été assassiné d'une balle dans le cou mercredi 10 septembre dernier à l'âge de 33 ans, alors qu'il animait un débat sur un campus universitaire dans l'Utah. Le drame a ravivé les profondes fractures politiques américaines.

Dans ce climat de forte polarisation du débat politique outre-Atlantique, le rassemblement a été placé sous haute sécurité. Le secteur autour du stade est bouclé, des drones survolent le quartier en plus du déploiement des services secrets et de la police nationale. Les organisateurs ont prévenu les participants qu'ils ne pourraient pas entrer avec des sacs. Ils leur ont demandé de venir habillés de l'une des trois couleurs du drapeau américain : rouge, blanc ou bleu.

Une zone de liberté d’expression pour recevoir les opposants a été délimitée par les autorités, preuve encore du caractère clivant de l’influenceur. Dans cette zone, ceux qui ne se reconnaissent pas dans cet hommage national pourront s'y tenir debout, immobiles, avec leurs pancartes.

Donald Trump et JD Vance seront présents

Prévue à 11h heure locale (20h00 heure française), la cérémonie d’hommage verra la participation des plus hautes autorités du pays, avec en tête le président Donald Trump, qui prendra la parole à 21h30 heure française.

Le vice-président J.D. Vance, qui était très proche de Charlie Kirk, mais aussi le secrétaire d'État Marco Rubio, ou encore le ministre de la Défense Pete Hegseth, le fils aîné de Donald Trump, Donald Trump Jr. et également le commentateur ultraconservateur Tucker Carlson seront présents dans l’enceinte de Phoenix et s’exprimeront à la tribune. Sa veuve, Erika Kirk, qui reprend le flambeau à la tête de son organisation de jeunesse Turning Point USA, compte également s'adresser à l'assistance. «Nous allons rendre hommage à un grand homme», a déclaré la veille au soir Donald Trump.



«Nous aurons deux avions, remplis de personnel de la Maison-Blanche, cela montre combien de personnes Charlie Kirk a touché au plus haut niveau de notre gouvernement», a souligné ce samedi la porte-parole de l'exécutif américain, Karoline Leavitt. Le meurtrier présumé, Tyler Robinson, 22 ans, a expliqué son acte auprès de ses proches par la « haine » véhiculée selon lui par Charlie Kirk, ont révélé les autorités locales.