«Nos prières ont été exaucées» : les trois religieuses octogénaires, qui avaient fui leur maison de retraite en Autriche, sont de nouveau installées dans leur couvent

Les trois religieuses autrichiennes, qui avaient fait parler d’elles dans les médias internationaux après leur fuite de la maison de retraite où elles avaient été placées, ont pu retourner vivre dans leur ancien couvent.

Une volonté d’acier. Les trois religieuses qui avaient fui leur maison de retraite en Autriche ont pu regagner leur ancien couvent. Samedi, une vingtaine de leurs anciens élèves et soutiens sont venus partager une prière et un déjeuner avec les sœurs Rita, 81 ans, Regina, 86 ans, et Bernadette, 88 ans, dans la chapelle du château de Goldenstein, à Elsbethen près de Salzbourg (centre), qui abrite le couvent.

Placées depuis fin 2023 dans une maison de retraite, située à dix minutes en voiture du couvent, les trois religieuses ont décidé de se rebeller au début du mois. Elles regrettaient leur couvent et affirmaient avoir été forcées de le quitter sans avertissement préalable.

Les dernières à s'occuper du couvent

Les trois religieuses étaient les dernières à occuper le château de Goldenstein, qui abrite un couvent et une école privée depuis presque 150 ans. Selon les responsables de l'Eglise, les trois femmes ont été transférées dans cette maison de retraite catholique en raison de leur état de santé déclinant.

Le supérieur des religieuses, le prévôt Markus Grasl de l'abbaye de Reichersberg, les avait accusées de violer leur devoir d'obéissance et «de trahir les vœux qu'elles ont pris et réaffirmés à plusieurs reprises». Pourtant, les religieuses offrent une version différente, assurant qu'elles n'ont jamais «été consultées» et avoir été décrites comme «souffrant de démence sévère» pour justifier leur placement.

De nombreux soutiens

C'est «sous un ciel bleu et ensoleillé que nos prières ont été exaucées», a raconté sœur Bernadette, décrivant comment il y a deux semaines, avec l'aide de leurs soutiens, un groupe qui compte près 150 personnes, elles avaient pu quitter la maison de retraite et retrouver leur couvent.

«Le serrurier était là pour ouvrir la porte, et nous avons pu monter dans nos cellules sans aucun problème», a déclaré la religieuse, arrivée au couvent en 1948. Elles ont toutefois eu «le grand choc» de découvrir que les pièces avaient été vidées, et qu'il n'y avait plus ni eau courante ni électricité.

Depuis, tout est rentré dans l'ordre, et elles savourent d'avoir retrouvé leur environnement. «Nous sommes enfin de retour chez nous, c'est divin !», s’est réjoui sœur Bernadette.

Selon leurs soutiens, les visages des religieuses se sont illuminés depuis leur retour. «Elles se sont épanouies dès le premier jour où elles sont revenues. Elles vont bien et sont heureuses d'être de retour chez elles», a déclaré Martina Krispler, 28 ans, une de leurs anciennes élèves.

«Les sœurs ont toujours été chaleureuses, aimantes et attentionnées pendant nos années d'école, et nous ne sommes pas d'accord avec la manière dont l'Eglise les traite», a-t-elle ajouté.

Les trois femmes espèrent pouvoir se réconcilier avec l'Eglise, et rester dans le couvent «jusqu'à la fin de (leurs) vies». «Ils devraient tenir leurs promesses. C'est notre seule déception, qu'ils aient rompu leur promesse de nous garantir une résidence à vie», a déclaré sœur Bernadette, appuyée sur son déambulateur.

Une collecte de fonds a été lancée et leurs soutiens entretiennent leur présence sur les réseaux sociaux, publiant des vidéos de la vie quotidienne des trois octogénaires. Dans l'une d'entre elles, on peut apercevoir sœur Rita faire son jogging vêtue de son habit de religieuse, au son du célèbre thème musical du film Rocky.