Pays-Bas : 37 personnes interpellées après une manifestation anti-immigration

Quelque 37 personnes ont été arrêtées ce samedi 20 septembre aux Pays-Bas après de violents heurts avec la police, en marge d'une manifestation anti-immigration à La Haye.

Une manifestation sous haute tension. Dans le cadre d'une protestation hostile à l'immigration qui s'est tenue à La Haye au Pays-Bas ce samedi, 37 personnes ont été interpellées après de violents échanges avec la police.

Dimanche 21 semptembre dans l'après-midi, 27 suspects étaient toujours en détention, selon l'agence néerlandaise. Quatre policiers ont été blessés et une voiture de police a été incendiée à la suite de ces heurts entre manifestants et policiers, a rapporté l'AFP.

Des incidents «sans précédent»

Les forces de l'ordre, visées par des jets de pierres et de bouteilles, avaient fait usage de canons à eau et de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Selon la police, «quelques journalistes» ont été également blessés, sept selon les médias néerlandais, dont deux photographes roués de coups par des manifestants.

Cité dans des médias néerlandais, le maire de La Haye, Jan van Zanen, a dénoncé des incidents «sans précédent et indignes des Pays-Bas». «Des groupes de hooligans venus de tout le pays ont délibérément cherché à se confronter à la police. Ils ont utilisé une violence extrême», a-t-il déclaré.

En marge de cette manifestation, plus d'un millier de personnes, selon la police, ont cherché à se rassembler sur une autoroute traversant la ville, où elles ont rapidement affronté les forces de l'ordre présentes sur place.