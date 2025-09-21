Reconnaissance de l'Etat de Palestine : le Portugal se trompe de drapeau dans son communiqué et partage celui du Soudan

Dimanche 21 septembre, le Portugal a officiellement reconnu l’État de Palestine. Mais l’annonce a été entachée par une erreur embarrassante : dans son message publié sur X, Lisbonne a affiché non pas le drapeau palestinien, mais celui du Soudan.

Alors que la reconnaissance officielle de l’Etat de Palestine par la communauté internationale est attendue pour ce lundi 22 septembre, le Portugal a pris tout le monde de vitesse.

Comme annoncé par son gouvernement, le pays a reconnu la Palestine dès ce dimanche 21 septembre. Toute la journée, les médias internationaux ont scruté l’attente de cette déclaration. Autant dire que lorsque l’annonce est enfin tombée sur X, le message a été rapidement vu par des milliers, voire des millions, d’internautes.

Mais au grand dam de Lisbonne, une erreur grossière a volé la vedette au contenu de l’annonce : le post officiel était illustré non pas par le drapeau palestinien, mais par… celui du Soudan ! Une bévue d’autant plus gênante que, malgré quelques ressemblances, les deux drapeaux sont aisément différentiables, les couleurs bien que similaires, n’étant pas placées au même endroit.

Résultat : une reconnaissance historique de la Palestine par le Portugal qui restera autant dans l’histoire que dans les bêtisiers.

Une erreur rapidement rectifiée

Le post a rapidement été supprimé, puis remplacé quelques minutes plus tard par une nouvelle publication sur X, cette fois accompagnée du bon drapeau palestinien et du message suivant :

«Le Portugal préconise la solution à deux États comme seule voie vers une paix juste et durable.»

Portugal reconhece oficialmente o Estado da Palestina.



“Portugal preconiza a solução de dois Estados como a única via para uma paz justa e duradoura”, afirmou o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, ao anunciar em Nova Iorque a Declaração Oficial de Reconhecimento. pic.twitter.com/EQfjwE5L69 — República Portuguesa (@govpt) September 21, 2025

Avec cette annonce, Lisbonne rejoint la France, et une dizaine d’autres pays qui ont choisi de reconnaître officiellement l’État de Palestine.