Voici les photos lauréates d'un célèbre prix dédié à la photographie animalière

Le prix Fritz Pölking 2025 a été attribué à Javier Aznar pour un reportage photo qui explore la relation ambivalente entre les humains et les serpents à sonnette aux Etats-Unis Décerné chaque année dans le cadre du concours «European Wildlife Photographer of the Year», il couronne des portfolios exceptionnels dédiés à la photographie de nature.

Les lauréats du prix Fritz Pölking ont été annoncés le 15 septembre par le jury qui décerne cette prestigieuse récompense photographique dans le cadre du concours «European Wildlife Photographer of the Year». La photographie hispanique a été à nouveau mise à l'honneur cette année puisque l'Espagnol Javier Aznar a succédé à son compatriote Hector Cordero, en qualité de récipiendaire du prix Fritz Pölking 2025. Le jury international a été impressionné par son portfolio «Love, Hate and Rattlesnakes» (Amour, Haine et crotales) qui documente d'une part l'importance culturelle et écologique des crotales et d'autre part, la chasse aux serpents aux Etats-Unis et en particulier dans l'Ouest américain.

Quant au prix Fritz Pölking Junior, celui-ci a été attribué à Tobias Gjerde, Norvégien de 22 ans, pour un portfolio consacré à la faune qui défie les conditions extrêmes des hivers norvégiens.

Décerné par la Société allemande pour la photographie de nature (GDT) et Tecklenborg-Verlag, dans le cadre du concours «European Wildlife Photographer of the Year», ce prix récompense chaque année, depuis 2008, des travaux dans le domaine de la photographie animalière, sous la forme d'un reportage photo spécifique ou d'un portfolio de photos individuelles, ceux-ci devant impérativement regrouper entre 8 et 12 images au maximum. Il a été créé en hommage à l'Allemand Fritz Pölking, l'un des plus grands photographes animaliers au monde, décédé en 2007.

javier aznar - prix fritz pölking 2025

Au Texas, ce crotale à queue noire a été déplacé avec précaution du bord de la route par un conducteur qui craignait qu'il ne soit écrasé. © Javier AZNAR/Fritz Pölking Prize/GDT EWPY 2025

Autrefois vénéré comme un symbole de renouveau, mais aussi rejeté comme émissaire des Enfers, le serpent à sonnette suscite à la fois fascination et crainte depuis des milliers d'années. Biologiste et photographe naturaliste renommé et multiprimé, Javier Aznar a élaboré ce portfolio de dix images fortes qui éclaire la relation amour-haine que les humains entretiennent avec les serpents à sonnette aux Etats-Unis et plus spécifiquement dans l'Ouest américain.

Bien qu''il soit célébré comme symbole de la liberté américaine, le crotale a longtemps été victime d'une traque impitoyable, des chasses à la prime des siècles passés jusqu'aux «foires aux serpents à sonnette» actuelles comme le «Sweetwater Jaycee's World's Largest Rattlesnake Round-Up», le plus grand rassemblement mondial de crotales, qui se tient chaque année à la mi-mars, à Sweetwater, au Texas. «Créé en 1958, le Sweetwater Jaycee's World's Largest Rattlesnake Round-Up se tient chaque année au Nolan County Coliseum, dans le Newman Park, à Sweetwater, au Texas. Des centaines de serpents sont capturés dans la nature et vendus au rassemblement où ils sont exposés dans une fosse», a déclaré Javier Aznar.

Curieux, des enfants regardent des centaines de crotales dans une fosse, lors du Sweetwater Jaycee's World's Largest Rattlesnake Round-Up. © Javier AZNAR/Fritz Pölking Prize/GDT EWPY 2025

«Lors de cet événement, après avoir été mesurés, sexués et avoir subi une extraction de venin, les animaux sont tués. Les serpents sont dépouillés par des volontaires et des visiteurs payants. Le sang et une odeur nauséabonde envahissent les lieux — une scène vraiment horrible. Leur viande et certains de leurs organes sont ensuite vendus», a-t-il expliqué.

Kaydence Matschek dépouille un crotale diamantin de l'Ouest lors du World's Largest Rattlesnake Round-Up, en 2020, au Texas. © Javier AZNAR/Fritz Pölking Prize/GDT EWPY 2025

Pourtant d'autres communautés ont tourné le dos à ce spectacle sanglant en traçant une nouvelle voie qui met en avant le rôle écologique de ces reptiles mal-aimés, remplaçant la mise à mort par l'éducation afin de les protéger. En effet, les crotales permettent non seulement de réguler les populations de rongeurs mais ils contribuent aussi à la recherche médicale grâce à leur venin. A travers ce portfolio, Javier Aznar espère que les humains parviendront à surmonter la peur, les préjugés et stéréotypes négatifs dont les serpents sont les victimes afin que ceux-ci puissent retrouver la place qui leur revient dans le paysage américain.

«Le portfolio de Javier Aznar "Love, Hate and Rattlesnakes" nous confronte directement à la manière dont nous interagissons avec les autres espèces. Il évite les simples effets chocs, proposant plutôt une exploration nuancée et multiforme d'un sujet complexe. () Le photographe a réussi l'exploit rare de créer un récit visuel cohérent et de grande qualité qui n'hésite pas à aborder des réalités difficiles», a déclaré Patrick Brakowsky, membre du jury et rédacteur à NaturFoto, magazine allemand dédié à l'art et à la technique de la photographie de nature.

tobias gjerde - prix fritz pölking junior 2025

Entre deux plongées, des eiders à duvet se reposent sur un iceberg, dans l'océan Arctique, au Svalbard. © Tobias GJERDE/Fritz Pölking Junior Prize/GDT EWPY 2025

Composé de dix images, le portfolio de Tobias Gjerde montre avec talent des animaux remarquablement résistants aux conditions extrêmes de l'hiver en Norvège. «Le jury a été impressionné par la façon dont ce jeune photographe a réussi à représenter une telle diversité d'espèces tout en conservant une clarté visuelle et thématique constante. La manière dont Tobias traite la neige, le vent et les teintes sourdes de l'hiver nordique, ainsi que son empathie pour chaque espèce, sont impressionnantes. Sa série prouve qu'il n'est pas nécessaire de recourir à des comportements spectaculaires ou à des actions rapides pour raconter une histoire captivante sur l'isolement dans une nature sauvage et indomptée», a commenté Patrick Brakowsky, membre du jury.

Recouvert d'une épaisse couche de neige après une forte tempête, un bœuf musqué contemple son vaste territoire solitaire. © Tobias GJERDE/Fritz Pölking Junior Prize/GDT EWPY 2025

«L'hiver dans le nord a quelque chose de très particulier. Il y a des jours où règne un silence absolu, où la neige molle étouffe tous les bruits. Et il y a des jours où souffle une tempête hurlante, où le simple fait de rester debout est un défi. L'emprise de l'hiver est à la fois impitoyable et d'une beauté fascinante», a déclaré le jeune photographe norvégien.

J'ai repéré ce renard roux à un kilomètre de distance et j'ai lentement gravi la pente voisine pour avoir une meilleure perspective. © Tobias GJERDE/Fritz Pölking Junior Prize/GDT EWPY 2025

«Lorsque la neige recouvre le sol, seul un paysage vide et minimaliste apparaît, blanc comme une toile vierge – un paradis pour les photographes, un cauchemar pour les animaux. Lorsque les températures baissent et que le vent se lève, nous, les humains, avons généralement le choix : rester dehors dans le froid glacial ou chercher refuge dans une maison, une cabane ou une tente bien chauffée. Les animaux n'ont pas cette possibilité. Ils doivent supporter les conditions météorologiques impitoyables que leur impose Mère Nature. Pour y parvenir et survivre aux conditions extrêmes de l'hiver norvégien, ils doivent être très résistants et s'adapter facilement. À travers mes photos, je souhaite transmettre cette admirable résilience et rendre justice à ces créatures remarquables qui bravent l'hiver norvégien», a-t-il conclu.

Depuis son plus jeune âge, ce Norvégien nourrit une véritable passion pour la photographie animalière combinée au fil des ans avec une volonté de transmettre au public la beauté de la nature et l'importance de préserver la faune sauvage du nord de la Norvège. Il passe la majeure partie de son temps libre dans la nature, son appareil photo toujours à portée de main, en perpétuelle recherche de nouvelles façons créatives de photographier les animaux et les paysages. En 2024, il a été élu membre de «Norske Naturfotografer (NN)», une association de photographes professionnels norvégiens spécialisés dans la nature. Aujourd'hui, en 2025, Tobias se concentre sur la création de mini-documentaires et de vidéos des coulisses de ses prises de vues animalières sur le terrain afin de partager ses histoires avec un public plus large sur YouTube et Instagram.