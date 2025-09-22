Arrêté alors qu’il prenait son petit-déjeuner en vacances, il passe un mois de prison à tort car il portait le même nom qu’un criminel

En vacances en Italie, un touriste roumain a été arrêté à tort le 24 août dernier et incarcéré près d’un mois. Les autorités l’avaient confondu avec un criminel recherché portant le même nom.

Ses vacances en Italie se sont transformées en cauchemar. Le 24 août, dès son premier petit-déjeuner dans un hôtel de Caorle, près de Venise, un touriste roumain a été interpellé par la police.

Lors de l’enregistrement de son identité, une alerte s’est déclenchée : les autorités l’ont pris pour un homme condamné à deux ans de prison pour vol aggravé. Confondant les deux homonymes, elles l’ont placé en détention à la prison de Pordenone.

Ce n’est que le 19 septembre, après 27 jours passés derrière les barreaux, qu’il a finalement été libéré.

«un cauchemar terminé»

«Le cauchemar est terminé», a réagi Ovidiu A., qui a enfin pu retrouver sa femme et ses filles, privées de lui depuis près d’un mois, a rapporté le Figaro. Son avocat, Stefano De Rosa, a expliqué avoir dû batailler pour réunir les documents prouvant la confusion.

Selon la presse italienne, le couple et leurs enfants ont choisi de rester encore quelques jours en Italie pour prolonger leurs vacances avant de rentrer en Roumanie.