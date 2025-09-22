Hommage à Charlie Kirk : devant 64.000 personnes, Donald Trump salue «l'un des plus grands esprits de notre temps»

Devant 64.000 personnes réunis pour un hommage à l'influenceur Charlie Kirk, le président américain Donald Trump a salué un «géant de sa génération» et «l'un des plus grands esprits de notre temps».

Une cérémonie qui était attendue. Donald Trump a salué dimanche la mémoire de l'influenceur trumpiste assassiné Charlie Kirk, «un géant de sa génération», lors d'une cérémonie de plus de cinq heures aux accents bibliques dans un stade de football américain archicomble près de Phoenix en Arizona.

Devant environ 64.000 personnes, le président américain a pris dans ses bras Erika Kirk, la veuve de Charlie Kirk, qui l'avait précédé à la tribune. «Il y a moins de deux semaines, notre pays s'est fait arracher l'un des plus grands esprits de notre temps, un géant de sa génération et avant tout un mari, un père, un fils, un chrétien et un patriote dévoué», a déclaré Donald Trump.

Erika Kirk «pardonne» au meurtrier de son mari

«La violence vient largement de la gauche», a-t-il lancé à la foule, vêtue aux couleurs du drapeau américain, beaucoup arborant des casquettes «Make America Great Again» (MAGA, Rendre sa grandeur à l'Amérique), des tee-shirts «Freedom» (liberté) ou «Charlie». «Charlie a été tué pour avoir exprimé les idées dans lesquelles croit profondément pratiquement tout le monde dans cette enceinte et dans la majeure partie du pays. Mais l'assassin a échoué dans sa mission car le message de Charlie n'a pas été étouffé, il est plus grand et plus fort que jamais», a ajouté Donald Trump.

Erika Kirk, qui reprend le flambeau de son mari à la tête de son organisation de jeunesse Turning Point USA, a dit «pardonner» à son meurtrier.