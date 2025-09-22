La Russie a relancé, samedi 20 septembre, son concours musical Intervision, créé à l’époque soviétique afin de concurrencer l’Eurovision dont les valeurs sont jugées «décadentes» par Moscou.

Un concours qui n'est pas passé inaperçu. Alors que la Russie a relancé ce samedi 20 septembre l'Intervision, un concours musical datant de l'époque soviétique, en espérant attirer une audience record en réunissant des artistes issus de 23 nations, il a été noté que les États-Unis n'ont finalement pas participé à l'événement.

❤️ The day has come!

Tonight — the Grand Final of Intervision’25!

🌟 19:15 — Star Walk (VK)

🎥 20:00 — Live from LIVE Arena (VK Video)

🎤 20:30 — The Main Show (Channel One, YouTube, intl. TV)



23 countries. One stage. One unforgettable night! #Intervision25pic.twitter.com/W2hIJNckmw — Intervision 2025 (@intervisionwld) September 20, 2025

En effet, Vassy, la chanteuse australienne de musique électronique choisie pour représenter les États-Unis, a été contrainte de se retirer au dernier moment, selon les organisateurs. Dans un communiqué, «des pressions politiques sans précédent du gouvernement australien» exercées sur la chanteuse sont évoquées.

La compétition a commencé à 17h30 dans la Live Arena, près de Moscou, et où se produisaient des artistes comme la Qatarie Dana Al Meer, célèbre pour sa prestation lors de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde de football 2022 ou encore le chanteur serbe Slobodan Trkulja

La Russie a été représentée durant le jeu télévisé par Shaman, figure emblématique des concerts patriotiques, et qui a interprété une chanson lyrique intitulée «Droit au cœur».

Contrairement à l’Eurovision, où la plupart des chansons sont chantées en anglais, «chaque participant interprète sa chanson dans sa langue maternelle», ont souligné les organisateurs. C'est un jury international qui a désigné le vainqueur : Duc Phuc, chanteur représentant le Vietnam et véritable star dans son pays.

un milliard de téléspectateurs attendus

Aucun pays de l’Union européenne n'a participé à l’Intervision, présenté par les autorités russes comme une alternative à l’Eurovision, qu’elles accusent de promouvoir des valeurs occidentales «décadentes». Cette initiative intervient alors que la Russie est frappée par de lourdes sanctions occidentales en raison de son offensive menée en Ukraine depuis février 2022.

Le nombre de téléspectateurs du show, qui sera retransmis en direct ou en différé selon les fuseaux horaires des pays participants, aurait potentiellement été d'un milliard, a affirmé Konstantin Ernst, directeur général de la chaîne publique russe Pervy Kanal, principal organisateur de l’Intervision.

Parmi les pays participants figuraient plusieurs partenaires des BRICS – Brésil, Inde, Chine, Afrique du Sud – ainsi que l’Égypte et les Émirats arabes unis, représentant ensemble plus de 4 milliards d’habitants, selon les organisateurs. «Si au moins un sur trois ou un sur quatre regarde le concours, ce sera une audience sans précédent», a assuré M. Ernst.

À titre de comparaison, la 69e édition de l’Eurovision, qui s’est tenue en mai à Bâle, en Suisse, et a été remportée par l’Autrichien Johannes Pitsch, dit JJ, a réuni 166 millions de spectateurs, un record pour l’Union européenne de radio-télévision. Le premier Intervision avait été organisé en 1965 en Tchécoslovaquie comme festival de la chanson des pays alliés de l’URSS.

Après avoir été suspendu à la suite du Printemps de Prague en 1968, il avait été relancé en 1977 en Pologne, avant de disparaître définitivement avec l’effondrement de l’URSS au début des années 1990. Le concours avait également été très brièvement relancé en 2008.