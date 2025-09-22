Les Etats-Unis promettent de «défendre chaque centimètre du territoire de l'Otan» après les incursions russes en Estonie

Lors d'un Conseil de sécurité de l'ONU convoqué en urgence par l'Estonie, qui accuse la Russie d'avoir violé son espace aérien, les Etats-Unis ont promis ce lundi de défendre le «territoire de l'Otan».

Le comportement de la Russie est «dangereux», a jugé Mike Waltz, ce lundi 22 septembre. L'ambassadeur américain auprès de l'ONU s'exprimait alors dans le cadre du Conseil de sécurité des Nations unies, convoqué par l'Estonie après l'incursion d'avions russes dans son espace aérien vendredi dernier.

Au cours de cette réunion d'urgence, les Etats-Unis ont promis de défendre «chaque centimètre du territoire de l'Otan». «Au moment où le président Trump» et son pays tentent de «mettre fin à cette guerre atroce entre la Russie et l'Ukraine, nous nous attendons à ce que la Russie cherche des moyens de désescalade, et non à prendre le risque d'une extension du conflit», a encore déclaré Mike Waltz.

Le Kremlin dénonce une «hystérie russophobe»

Vendredi, trois avions de combat russes sont entrés dans l'espace aérien estonien et y sont restés pendant 12 minutes. Moscou a démenti toute violation mais, lors de l'incident, des chasseurs F-35 italiens rattachés à la mission de soutien de la défense aérienne de l'Otan dans les Etats baltes, ainsi que des avions suédois et finlandais, ont été dépêchés pour intercepter les avions russes.

Last Friday, Russia violated Estonian airspace with three armed aircraft, just minutes’ flight time from our capital, Tallinn.



In my statement today at the @UN Security Council, I stressed that this violation of our sovereignty and the threat of the use of force concerns the… pic.twitter.com/G9dLDiXIZ2 — Margus Tsahkna (@Tsahkna) September 22, 2025

Confronté ce lundi aux éléments rassemblés par l'Estonie et ses alliés, l'ambassadeur russe adjoint, Dmitry Polyanskiy, a estimé qu'il «n'existe aucune preuve, si ce n’est l'hystérie russophobe qui émane de Tallinn». «Les appareils russes ne se sont pas écartés de l'itinéraire convenu et n'ont pas pénétré dans l'espace aérien estonien. Leur trajectoire s'est déroulée au-dessus des eaux neutres de la mer Baltique», a-t-il ajouté.

L'incident en Estonie est survenu quelques jours après le passage d'une vingtaine de drones russes dans l'espace aérien polonais, dont trois avaient été abattus. La Roumanie a également dénoncé le vol d'un drone russe au-dessus du pays.

«Il s'agit en dix jours de la troisième fois que la Russie viole l'espace aérien de l'Union européenne et de l'Otan. Cette dernière incursion ne laisse aucune place au doute : la Russie choisit l'escalade et la provocation», a jugé l'ambassadeur français adjoint à l'ONU, Jay Dharmadhikari.

Les actions de la Russie jugées «irresponsables»

Peu avant la tenue de cette réunion d'urgence du Conseil de sécurité, le ministre estonien des Affaires étrangères, Margus Tsahkna, a lu un texte soutenu par une cinquantaine de pays alliés, réclamant que Moscou mette fin aux «provocations et menaces» contre ses voisins.

«Les actions irresponsables de la Russie constituent non seulement une violation du droit international, mais aussi une escalade déstabilisatrice qui rapproche la région d’un conflit plus qu’à tout autre moment de ces dernières années», a-t-il dit.

Le sous-secrétaire général de l'ONU pour l'Europe, Miroslav Jenca, a de son côté appelé «toutes les parties concernées à agir de manière responsable, à utiliser tous les canaux disponibles et à prendre immédiatement des mesures pour désamorcer les tensions et prévenir de nouveaux risques pour la sécurité régionale».

Ces tensions avec la Russie semblent encore détériorer la relation déjà fragilisée entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Jeudi dernier, à l'issue d'une visite officielle au Royaume-Uni, le président américain a ainsi déclaré que son homogue russe l'a «vraiment laissé tomber» en poursuivant la guerre en Ukraine.

Dimanche, il a également assuré que les Etats-Unis participeraient à la défense de la Pologne et des pays baltes si la Russie venait à intensifier son activité militaire dans la région.