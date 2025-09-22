Pakistan : pourquoi Islamabad a-t-il étendu son parapluie nucléaire à l’Arabie saoudite ?

Quelques jours après la signature d’un traité de défense mutuelle, le Pakistan a étendu son parapluie nucléaire à l’Arabie saoudite.

Des alliés militaires. Selon un analyste proche du gouvernement saoudien, le parapluie nucléaire du Pakistan couvrira désormais l’Arabie saoudite. Une décision qui intervient quelques jours après la signature entre les deux pays d’un traité de défense mutuelle.

Le nucléaire, au centre de l'accord

Cet accord, en préparation depuis des années et qui a été signé il y a quelques jours, prévoit ainsi que le Pakistan puisse utiliser ses armes nucléaires pour défendre l’Arabie saoudite. «Le nucléaire fait partie intégrante de cet accord, et le Pakistan se souvient que le royaume a largement financé son programme nucléaire et l'a soutenu lorsqu'il était sous sanctions», a expliqué Ali Shihabi, analyste réputé proche de la cour royale.

Des propos qui vont dans le sens des déclarations du ministre pakistanais de la Défense Khawaja Asif. Lors d’une récente interview à une chaîne locale, il avait assuré que le programme nucléaire du pays serait mis à disposition de l’Arabie saoudite en cas de besoin.

Alors que la signature de ce traité intervient quelques mois après le regain de tensions entre le Pakistan et son grand rival l’Inde, qui a fait plus de 70 morts des deux côtés. A ce sujet, Ali Shihabi a assuré que Ryad n’était pas inquiet de la réaction de New Delhi. «L’Inde comprendra les besoins sécuritaires de l’Arabie saoudite. Le royaume entretient d’excellentes relations avec l’Inde», a-t-il souligné.

L'Arabie saoudite est d’ailleurs considérée comme ayant joué un rôle central dans la désescalade de ce conflit.

Islamabad entretient aussi depuis des décennies des liens étroits avec Ryad, où vivent et travaillent plus de 2,5 millions de Pakistanais.