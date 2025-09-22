Toute l’actu en direct 24h/24
En directReconnaissance de l'Etat de Palestine : 21 communes en France, dont Nantes et Saint-Denis, ont déjà hissé le drapeau palestinien

Le drapeau palestinien flotte dans le ciel nantais, ce lundi. [Loic VENANCE / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Après le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada ce dimanche, la France, par le biais d'Emmanuel Macron, s'apprête à reconnaître un Etat de Palestine ce lundi (21h, heure française), lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Suivez notre direct.
La mairie de Malakoff mise sous pression

La préfecture des Hauts-de-Seine prend acte de la décision du tribunal administratif de Cergy de maintenir sa demande de retrait du drapeau palestinien de la façade de la mairie de Malakoff et d’assortir tout jour de retard, comme la préfecture l’avait demandé, d’une astreinte financière de 150 euros par jour.

21 communes en France ont hissé le drapeau palestinien

Le ministère de l'Intérieur a recensé, lundi à 9h, 21 mairies ayant hissé le drapeau palestinien sur 34.875 communes, malgré l'interdiction, le jour où la France doit reconnaître officiellement l'Etat de Palestine. 

Le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau avait donné en fin de semaine consigne aux préfets d'interdire les pavoisements du drapeau palestinien au nom des principes de neutralité du service public et de non ingérence dans la politique étrangère de la France, compétence exclusive de l'État, sous peine de poursuite administrative. 

D'autres mairies ont prévu de pavoiser le fronton de leur hôtel de ville dans la soirée.

Marion Maréchal, sur CNEWS : «C'est un triste jour pour la France»
Donald Trump «Nous continuons à privilégier une diplomatie sérieuse plutôt que des mouvements pour la galerie»
Les images de la tour Eiffel illuminée aux couleurs des drapeaux palestinien et israélien

Un symbole projeté sur la Dame de fer. À la veille de la reconnaissance officielle de l'Etat palestinien par la France, un dessin représentant les drapeaux palestinien et israélien reliés par une colombe a été projeté sur la tour Eiffel ce dimanche 21 septembre à Paris.

Emmanuel Macron va engager la France depuis la tribune de l'ONU ce lundi

Une annonce prête à déchaîner les passions. Ce lundi 22 septembre, à 21 h (heure française), Emmanuel Macron doit proclamer devant l’Assemblée générale des Nations unies, à New York, la reconnaissance officielle d’un État palestinien par la France. Par cette initiative, le président français entend relancer la perspective d’une solution à deux États alors que le conflit au Proche-Orient perdure.

