Le ministère de l'Intérieur a recensé, lundi à 9h, 21 mairies ayant hissé le drapeau palestinien sur 34.875 communes, malgré l'interdiction, le jour où la France doit reconnaître officiellement l'Etat de Palestine.

Le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau avait donné en fin de semaine consigne aux préfets d'interdire les pavoisements du drapeau palestinien au nom des principes de neutralité du service public et de non ingérence dans la politique étrangère de la France, compétence exclusive de l'État, sous peine de poursuite administrative.

D'autres mairies ont prévu de pavoiser le fronton de leur hôtel de ville dans la soirée.