Le drapeau palestinien a été hissé au fronton de l'hôtel de ville de Lyon lundi après-midi, «un geste (qui) accompagne la décision historique» de la France de reconnaître l'État de Palestine, selon le maire écologiste Grégory Doucet.
À midi, un nouveau décompte recensé par le ministère de l'Intérieur a fait état de 52 mairies ayant hissé le drapeau palestinien sur 34.875 communes, et ce, malgré l'interdiction.
La préfecture des Hauts-de-Seine prend acte de la décision du tribunal administratif de Cergy de maintenir sa demande de retrait du drapeau palestinien de la façade de la mairie de Malakoff et d’assortir tout jour de retard, comme la préfecture l’avait demandé, d’une astreinte financière de 150 euros par jour.
Le ministère de l'Intérieur a recensé, lundi à 9h, 21 mairies ayant hissé le drapeau palestinien sur 34.875 communes, malgré l'interdiction, le jour où la France doit reconnaître officiellement l'Etat de Palestine.
Le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau avait donné en fin de semaine consigne aux préfets d'interdire les pavoisements du drapeau palestinien au nom des principes de neutralité du service public et de non ingérence dans la politique étrangère de la France, compétence exclusive de l'État, sous peine de poursuite administrative.
D'autres mairies ont prévu de pavoiser le fronton de leur hôtel de ville dans la soirée.
Un symbole projeté sur la Dame de fer. À la veille de la reconnaissance officielle de l'Etat palestinien par la France, un dessin représentant les drapeaux palestinien et israélien reliés par une colombe a été projeté sur la tour Eiffel ce dimanche 21 septembre à Paris.
Une annonce prête à déchaîner les passions. Ce lundi 22 septembre, à 21 h (heure française), Emmanuel Macron doit proclamer devant l’Assemblée générale des Nations unies, à New York, la reconnaissance officielle d’un État palestinien par la France. Par cette initiative, le président français entend relancer la perspective d’une solution à deux États alors que le conflit au Proche-Orient perdure.
