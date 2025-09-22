Près d'une centaine de mairies dirigées par la gauche ont hissé le drapeau palestinien au fronton de leur mairie lundi, jour choisi par Emmanuel Macron pour reconnaître officiellement l'Etat de Palestine, un pavoisement auquel s'est fermement opposé le ministre démissionnaire de l'Intérieur.
Le ministère de l'Intérieur, qui avait donné instruction aux préfets de faire cesser tout pavoisement en vertu du principe de neutralité du service public, de non-ingérence dans la politique internationale de la France et du risque de «troubles graves» à l'ordre public, recensait lundi à 17H00 au moins 86 municipalités réfractaires, sur 34.875 communes.
Interrogé par l'AFP, l'Élysée n'a pas souhaité faire de commentaire sur le sujet.
Des militants pro-Gaza et des élus de gauche ont déployé, contre l'avis de la maire de Paris Anne Hidalgo, un drapeau palestinien sur la façade de l'Hôtel de Ville lundi, à quelques heures de la reconnaissance officielle par Emmanuel Macron de l'Etat de Palestine.
Peu après 18H00, une bannière rouge-vert-blanc-noir de plusieurs mètres de long a été déroulée depuis une fenêtre de l'édifice, sous les yeux de quelques dizaines d'élus parisiens, notamment communistes, écologistes et LFI, et de militants associatifs (Association France Palestine Solidarité, BDS France...) et syndicaux (CGT, Supap-FSU...) scandant notamment "Paris solidaire avec Gaza", a constaté un journaliste de l'AFP.
Ce drapeau géant a été retiré après une trentaine de minutes.
Marseille 🤝 Bethléem
Un nouveau jumelage pour porter un message de paix et de fraternité en Méditerranée. Face aux épreuves, Marseille ville toujours solidaire.
🇲🇫🇵🇸 pic.twitter.com/Qz9SwBV7AW
— Benoît Payan (@BenoitPayan) September 22, 2025
Reconnaître un État palestinien sans conditions, ce n’est pas avancer vers la paix. C’est offrir une victoire au Hamas, l’organisation terroriste du 7 octobre.
Une telle décision n’aurait eu de sens qu’avec des engagements préalables. La libération immédiate des otages détenus à…
— Xavier Bertrand (@xavierbertrand) September 22, 2025
Le tribunal administratif de Montpellier vient de décider, sur la base du référé introduit ce jour, de la suspension de la décision de M. le maire de #Grabels de pavoiser la mairie avec le drapeau palestinien. Je demande à monsieur le maire d’appliquer cette décision de justice. pic.twitter.com/SYpas0fXUQ
— Préfet de l'Hérault 🇫🇷 (@Prefet34) September 22, 2025
Partout en France comme chez moi à Savigny le Temple, des maires accompagnent la reconnaissance de l’Etat de la Palestine par la France.
Sentiment étrange que les soutiens habituels du Chef de l’Etat sont très silencieux et qu’ils ont laissé le monopole de la parole à Bruno… pic.twitter.com/5Jd7Q7kVIg
— Olivier Faure (@faureolivier) September 22, 2025
Le drapeau palestinien a été hissé au fronton de l'hôtel de ville de Lyon lundi après-midi, «un geste (qui) accompagne la décision historique» de la France de reconnaître l'État de Palestine, selon le maire écologiste Grégory Doucet.
La préfète du Rhône va saisir le tribunal administratif pour faire retirer le drapeau palestinien de l'Hôtel de ville, a-t-on indiqué à la préfecture.
À midi, un nouveau décompte recensé par le ministère de l'Intérieur a fait état de 52 mairies ayant hissé le drapeau palestinien sur 34.875 communes, et ce, malgré l'interdiction.
La préfecture des Hauts-de-Seine prend acte de la décision du tribunal administratif de Cergy de maintenir sa demande de retrait du drapeau palestinien de la façade de la mairie de Malakoff et d’assortir tout jour de retard, comme la préfecture l’avait demandé, d’une astreinte financière de 150 euros par jour.
Le ministère de l'Intérieur a recensé, lundi à 9h, 21 mairies ayant hissé le drapeau palestinien sur 34.875 communes, malgré l'interdiction, le jour où la France doit reconnaître officiellement l'Etat de Palestine.
Le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau avait donné en fin de semaine consigne aux préfets d'interdire les pavoisements du drapeau palestinien au nom des principes de neutralité du service public et de non ingérence dans la politique étrangère de la France, compétence exclusive de l'État, sous peine de poursuite administrative.
D'autres mairies ont prévu de pavoiser le fronton de leur hôtel de ville dans la soirée.
Reconnaissance de l'Etat de Palestine : «C'est un triste jour pour la France, le drapeau palestinien est celui de la haine de la France», fustige Marion Maréchal https://t.co/fYDKGKrU0H
— CNEWS (@CNEWS) September 22, 2025
Reconnaissance de l'Etat de Palestine : «Nous continuons à privilégier une diplomatie sérieuse plutôt que des mouvements pour la galerie», taclent les Etats-Unis https://t.co/w7TiwE2BmX
— CNEWS (@CNEWS) September 22, 2025
Un symbole projeté sur la Dame de fer. À la veille de la reconnaissance officielle de l'Etat palestinien par la France, un dessin représentant les drapeaux palestinien et israélien reliés par une colombe a été projeté sur la tour Eiffel ce dimanche 21 septembre à Paris.
Une annonce prête à déchaîner les passions. Ce lundi 22 septembre, à 21 h (heure française), Emmanuel Macron doit proclamer devant l’Assemblée générale des Nations unies, à New York, la reconnaissance officielle d’un État palestinien par la France. Par cette initiative, le président français entend relancer la perspective d’une solution à deux États alors que le conflit au Proche-Orient perdure.
