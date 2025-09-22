Au moins 86 municipalités ont hissé le drapeau palestinien au fronton de leur mairie ce lundi

Près d'une centaine de mairies dirigées par la gauche ont hissé le drapeau palestinien au fronton de leur mairie lundi, jour choisi par Emmanuel Macron pour reconnaître officiellement l'Etat de Palestine, un pavoisement auquel s'est fermement opposé le ministre démissionnaire de l'Intérieur.

Le ministère de l'Intérieur, qui avait donné instruction aux préfets de faire cesser tout pavoisement en vertu du principe de neutralité du service public, de non-ingérence dans la politique internationale de la France et du risque de «troubles graves» à l'ordre public, recensait lundi à 17H00 au moins 86 municipalités réfractaires, sur 34.875 communes.

Interrogé par l'AFP, l'Élysée n'a pas souhaité faire de commentaire sur le sujet.