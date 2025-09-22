Toute l’actu en direct 24h/24
Reconnaissance de l'Etat de Palestine : Emmanuel Macron s'exprimera ce soir à la tribune des Nations Unies, à New York

Emmanuel Macron s'exprimera ce soir à la tribune des Nations Unies. [CNEWS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Après le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada ce dimanche, la France, par le biais d'Emmanuel Macron, s'apprête à reconnaître un Etat de Palestine ce lundi (21h, heure française), lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Suivez notre direct.
Au moins 86 municipalités ont hissé le drapeau palestinien au fronton de leur mairie ce lundi

Près d'une centaine de mairies dirigées par la gauche ont hissé le drapeau palestinien au fronton de leur mairie lundi, jour choisi par Emmanuel Macron pour reconnaître officiellement l'Etat de Palestine, un pavoisement auquel s'est fermement opposé le ministre démissionnaire de l'Intérieur.

Le ministère de l'Intérieur, qui avait donné instruction aux préfets de faire cesser tout pavoisement en vertu du principe de neutralité du service public, de non-ingérence dans la politique internationale de la France et du risque de «troubles graves» à l'ordre public, recensait lundi à 17H00 au moins 86 municipalités réfractaires, sur 34.875 communes.

Interrogé par l'AFP, l'Élysée n'a pas souhaité faire de commentaire sur le sujet.

Des élus de gauche et militants pro-Gaza ont déployé un drapeau palestinien sur l'Hotel de Ville de Paris, contre l'avis d'Anne Hidalgo

Des militants pro-Gaza et des élus de gauche ont déployé, contre l'avis de la maire de Paris Anne Hidalgo, un drapeau palestinien sur la façade de l'Hôtel de Ville lundi, à quelques heures de la reconnaissance officielle par Emmanuel Macron de l'Etat de Palestine.

Peu après 18H00, une bannière rouge-vert-blanc-noir de plusieurs mètres de long a été déroulée depuis une fenêtre de l'édifice, sous les yeux de quelques dizaines d'élus parisiens, notamment communistes, écologistes et LFI, et de militants associatifs (Association France Palestine Solidarité, BDS France...) et syndicaux (CGT, Supap-FSU...) scandant notamment "Paris solidaire avec Gaza", a constaté un journaliste de l'AFP.

Ce drapeau géant a été retiré après une trentaine de minutes. 

Le maire de Marseille, Benoît Payan, annonce le jumelage de la citée phocéenne avec la ville palestinienne Bethléem, située en Cisjordanie
Sur les réseaux
«Reconnaître un État palestinien sans conditions, ce n'est pas avancer vers la paix. C'est offrir une victoire au Hamas», affirme Xavier Bertrand
Le tribunal administratif de Montpellier demande au maire de la ville de retirer le drapeau palestinien de la mairie
Sur les réseaux
«Partout en France comme chez moi à Savigny le Temple, des maires accompagnent la reconnaissance de l'Etat de la Palestine par la France», déclare le patron du PS, Olivier Faure
Le drapeau palestinien hissé à Lyon, la préfère va saisir le tribunal administratif

Le drapeau palestinien a été hissé au fronton de l'hôtel de ville de Lyon lundi après-midi, «un geste (qui) accompagne la décision historique» de la France de reconnaître l'État de Palestine, selon le maire écologiste Grégory Doucet.

La préfète du Rhône va saisir le tribunal administratif pour faire retirer le drapeau palestinien de l'Hôtel de ville, a-t-on indiqué à la préfecture.

52 mairies ont désormais hissé le drapeau palestinien

À midi, un nouveau décompte recensé par le ministère de l'Intérieur a fait état de 52 mairies ayant hissé le drapeau palestinien sur 34.875 communes, et ce, malgré l'interdiction.

La mairie de Malakoff mise sous pression

La préfecture des Hauts-de-Seine prend acte de la décision du tribunal administratif de Cergy de maintenir sa demande de retrait du drapeau palestinien de la façade de la mairie de Malakoff et d’assortir tout jour de retard, comme la préfecture l’avait demandé, d’une astreinte financière de 150 euros par jour.

21 communes en France ont hissé le drapeau palestinien

Le ministère de l'Intérieur a recensé, lundi à 9h, 21 mairies ayant hissé le drapeau palestinien sur 34.875 communes, malgré l'interdiction, le jour où la France doit reconnaître officiellement l'Etat de Palestine. 

Le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau avait donné en fin de semaine consigne aux préfets d'interdire les pavoisements du drapeau palestinien au nom des principes de neutralité du service public et de non ingérence dans la politique étrangère de la France, compétence exclusive de l'État, sous peine de poursuite administrative. 

D'autres mairies ont prévu de pavoiser le fronton de leur hôtel de ville dans la soirée.

Marion Maréchal, sur CNEWS : «C'est un triste jour pour la France»
Donald Trump «Nous continuons à privilégier une diplomatie sérieuse plutôt que des mouvements pour la galerie»
Les images de la tour Eiffel illuminée aux couleurs des drapeaux palestinien et israélien

Un symbole projeté sur la Dame de fer. À la veille de la reconnaissance officielle de l'Etat palestinien par la France, un dessin représentant les drapeaux palestinien et israélien reliés par une colombe a été projeté sur la tour Eiffel ce dimanche 21 septembre à Paris.

Retrouvez notre article ici.

Emmanuel Macron va engager la France depuis la tribune de l'ONU ce lundi

Une annonce prête à déchaîner les passions. Ce lundi 22 septembre, à 21 h (heure française), Emmanuel Macron doit proclamer devant l’Assemblée générale des Nations unies, à New York, la reconnaissance officielle d’un État palestinien par la France. Par cette initiative, le président français entend relancer la perspective d’une solution à deux États alors que le conflit au Proche-Orient perdure.

Retrouvez notre article ici.

