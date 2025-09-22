Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

En directReconnaissance de l'Etat de Palestine : la déclaration d'Emmanuel Macron attendue à 21h à la tribune de l'ONU

Emmanuel Macron s'apprête à proclamer la reconnaissance d'un Etat de Palestine, ce lundi. [REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Après le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada ce dimanche, la France, par le biais d'Emmanuel Macron, s'apprête à reconnaître un Etat de Palestine ce lundi (21h, heure française), lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Suivez notre direct.
Déclaration
Marion Maréchal, sur CNEWS : «C'est un triste jour pour la France»
Déclaration
Donald Trump «Nous continuons à privilégier une diplomatie sérieuse plutôt que des mouvements pour la galerie»
Les images de la tour Eiffel illuminée aux couleurs des drapeaux palestinien et israélien

Un symbole projeté sur la Dame de fer. À la veille de la reconnaissance officielle de l'Etat palestinien par la France, un dessin représentant les drapeaux palestinien et israélien reliés par une colombe a été projeté sur la tour Eiffel ce dimanche 21 septembre à Paris.

Retrouvez notre article ici.

Emmanuel Macron va engager la France depuis la tribune de l'ONU ce lundi

Une annonce prête à déchaîner les passions. Ce lundi 22 septembre, à 21 h (heure française), Emmanuel Macron doit proclamer devant l’Assemblée générale des Nations unies, à New York, la reconnaissance officielle d’un État palestinien par la France. Par cette initiative, le président français entend relancer la perspective d’une solution à deux États alors que le conflit au Proche-Orient perdure.

Retrouvez notre article ici.

PalestineIsraëlGazareconnaissance

À suivre aussi

Reconnaissance de l'Etat de Palestine : «C'est un triste jour pour la France, le drapeau palestinien est celui de la haine de la France», fustige Marion Maréchal
Antisémitisme : «Deux camarades de classe ont dit à mon fils : "Tu es Israélien, donc tu as tué des Palestiniens"», confie cette Française souhaitant faire son alyah
Quels sont les pays qui ne reconnaissent pas l'Etat de Palestine ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités