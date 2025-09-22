Les images de la tour Eiffel illuminée aux couleurs des drapeaux palestinien et israélien

Un symbole projeté sur la Dame de fer. À la veille de la reconnaissance officielle de l'Etat palestinien par la France, un dessin représentant les drapeaux palestinien et israélien reliés par une colombe a été projeté sur la tour Eiffel ce dimanche 21 septembre à Paris.

Retrouvez notre article ici.