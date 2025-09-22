Reconnaissance de l'Etat de Palestine : «C'est un triste jour pour la France, le drapeau palestinien est celui de la haine de la France», fustige Marion Maréchal https://t.co/fYDKGKrU0H
— CNEWS (@CNEWS) September 22, 2025
Reconnaissance de l'Etat de Palestine : «Nous continuons à privilégier une diplomatie sérieuse plutôt que des mouvements pour la galerie», taclent les Etats-Unis https://t.co/w7TiwE2BmX
— CNEWS (@CNEWS) September 22, 2025
Un symbole projeté sur la Dame de fer. À la veille de la reconnaissance officielle de l'Etat palestinien par la France, un dessin représentant les drapeaux palestinien et israélien reliés par une colombe a été projeté sur la tour Eiffel ce dimanche 21 septembre à Paris.
Une annonce prête à déchaîner les passions. Ce lundi 22 septembre, à 21 h (heure française), Emmanuel Macron doit proclamer devant l’Assemblée générale des Nations unies, à New York, la reconnaissance officielle d’un État palestinien par la France. Par cette initiative, le président français entend relancer la perspective d’une solution à deux États alors que le conflit au Proche-Orient perdure.
