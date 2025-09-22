🇵🇸 Communiqué - Aujourd’hui est un jour historique, la France vient de voter la reconnaissance de l’État de Palestine. Cette revendication que nous portons de longue date s’accomplit aujourd’hui.
Ce soir, @EmmanuelMacron a donné raison au Hamas d'avoir organisé le 7 octobre. En reconnaissant l'État de Palestine sans aucune condition, le Président commet une faute historique : il envoie au monde un message terrible - celui que le terrorisme paie - et il éloigne encore un…
La paix passe par la reconnaissance de deux États, l’Etat d’Israël et l’Etat de Palestine, comme la France le soutient depuis plus de 40 ans.
Mais elle ne saurait advenir sans conditions claires:
Là-bas, la libération immédiate de tous les otages, le démantèlement du Hamas, la…
Le président palestinien Mahmoud Abbas a appelé lundi le Hamas à rendre les armes et condamné les attaques du mouvement palestinien du 7 octobre 2023 contre Israël, lors d'un discours par vidéo à l'ONU.
"Le Hamas n'aura aucun rôle dans le gouvernement, le Hamas et d'autres factions doivent rendre leurs armes à l'Autorité palestinienne", a insisté Mahmoud Abbas, privé de visa par les Etats-Unis pour assister à cette conférence sur la solution à deux Etats au siège de l'ONU à New York.
"Nous condamnons également les meurtres et la détention de civils, y compris les actes du Hamas le 7 octobre 2023", a-t-il ajouté, alors qu'Israël accuse depuis près de deux ans les responsables palestiniens de ne pas condamner ces attaques
L'Arabie saoudite a appelé lundi tous les pays à prendre la même "mesure historique" de reconnaître l'Etat palestinien après l'annonce formelle de la France lors d'un sommet que les deux pays coprésidaient à l'ONU.
"Nous appelons les autres pays à prendre une mesure historique similaire qui aura un impact important pour soutenir les efforts vers la mise en place de la solution à deux Etats, parvenir à une paix totale au Moyen-Orient et trouver une nouvelle réalité où la région peut jouir de la paix, de la stabilité et de la prospérité", a déclaré le ministre saoudien des Affaires étrangères, Fayçal ben Farhane, à la tribune.
L'Autorité palestinienne a salué lundi soir l'annonce officielle par le président français, Emmanuel Macron, de la reconnaissance de l'Etat de Palestine par la France, la qualifiant de décision "historique et courageuse".
Le ministère des Affaires étrangères palestinien se félicite dans un communiqué "de la reconnaissance par la République amie de France de l'État de Palestine et la considère comme une décision historique et courageuse conforme au droit international et aux résolutions des Nations unies, soutenant ainsi les efforts déployés pour atteindre la paix et mettre en oeuvre la solution à deux États."
Le ministère salue également "le rôle pionnier joué par la France et le président Macron en incitant de nombreux États" à procéder à la même reconnaissance.
Une ambassade de France en Palestine conditionnée à la libération de "tous les otages" et un "cessez-le-feu" à Gaza, précise Emmanuel Macron.
«Une force de sécurité palestinienne aura pour mission de démanteler le Hamas», a annoncé Emmanuel Macron à la tribune des Nations unies.
"La France reconnaît aujourd'hui l'Etat de Palestine", "pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien", a déclaré lundi solennellement Emmanuel Macron à la tribune des Nations unies.
"Le temps est venu", a estimé le président français dans un discours très attendu à New York lors d'une conférence sur la "solution à deux Etats", affirmant être ainsi "fidèle à l'engagement historique" de la France "au Proche-Orient".
"Il pèse donc sur nous une responsabilité historique. Nous devons tout faire pour préserver la possibilité même d'une solution à deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte en paix et en sécurité", a-t-il ajouté.
Emmanuel Macron a promis lundi à la tribune de l'ONU de ne jamais cesser "le combat existentiel contre l'antisémitisme", lors dans un discours à l'occasion duquel il a formellement reconnu un Etat palestinien.
"Jamais nous ne cesserons le combat existentiel contre l'antisémitisme", a-t-il déclaré, alors qu'Israël a accusé la France de ne pas en faire assez en la matière.
«Depuis le début de la guerre à Gaza, une vie vaut une vie», a estimé le président de la République devant l'Assemblée générale de l'ONU.
«Le 7-Octobre est une blessure encore vive», a rappelé le président de la République devant l'ONU.
Emmanuel Macron a affirmé lundi à la tribune de l'ONU que "le temps de la paix est venu, car nous sommes à quelques instants de ne plus pouvoir la saisir", dans un discours à l'occasion duquel il doit formellement reconnaître un Etat palestinien.
"Nous sommes là car le temps est venu. Le temps est venu de libérer les 48 otages détenus par le Hamas. Le temps est venu d'arrêter la guerre, les bombardements à Gaza, les massacres et les populations en fuite. Le temps est venu car l'urgence est partout. Le temps de la paix est venu, car nous sommes à quelques instants de ne plus pouvoir la saisir", a lancé le président français au début de son discours à New York.
"Certains diront trop tard, d'autres diront trop tôt", mais "nous ne pouvons plus attendre", a-t-il plaidé.
Donald Trump "pense que c'est une récompense pour le Hamas" de reconnaître l'Etat de Palestine, a dit sa porte-parole lundi.
Karoline Leavitt a ajouté que le président américain s'exprimerait mardi devant l'assemblée générale de l'ONU sur cette décision prise par plusieurs pays, dont la France, pour leur faire savoir que ce sont "des mots et pas assez d'actions concrètes."
Près d'une centaine de mairies dirigées par la gauche ont hissé le drapeau palestinien au fronton de leur mairie lundi, jour choisi par Emmanuel Macron pour reconnaître officiellement l'Etat de Palestine, un pavoisement auquel s'est fermement opposé le ministre démissionnaire de l'Intérieur.
Le ministère de l'Intérieur, qui avait donné instruction aux préfets de faire cesser tout pavoisement en vertu du principe de neutralité du service public, de non-ingérence dans la politique internationale de la France et du risque de «troubles graves» à l'ordre public, recensait lundi à 17H00 au moins 86 municipalités réfractaires, sur 34.875 communes.
Interrogé par l'AFP, l'Élysée n'a pas souhaité faire de commentaire sur le sujet.
Des militants pro-Gaza et des élus de gauche ont déployé, contre l'avis de la maire de Paris Anne Hidalgo, un drapeau palestinien sur la façade de l'Hôtel de Ville lundi, à quelques heures de la reconnaissance officielle par Emmanuel Macron de l'Etat de Palestine.
Peu après 18H00, une bannière rouge-vert-blanc-noir de plusieurs mètres de long a été déroulée depuis une fenêtre de l'édifice, sous les yeux de quelques dizaines d'élus parisiens, notamment communistes, écologistes et LFI, et de militants associatifs (Association France Palestine Solidarité, BDS France...) et syndicaux (CGT, Supap-FSU...) scandant notamment "Paris solidaire avec Gaza", a constaté un journaliste de l'AFP.
Ce drapeau géant a été retiré après une trentaine de minutes.
Marseille 🤝 Bethléem
Un nouveau jumelage pour porter un message de paix et de fraternité en Méditerranée. Face aux épreuves, Marseille ville toujours solidaire.
🇲🇫🇵🇸 pic.twitter.com/Qz9SwBV7AW
Reconnaître un État palestinien sans conditions, ce n’est pas avancer vers la paix. C’est offrir une victoire au Hamas, l’organisation terroriste du 7 octobre.
Une telle décision n’aurait eu de sens qu’avec des engagements préalables. La libération immédiate des otages détenus à…
Le tribunal administratif de Montpellier vient de décider, sur la base du référé introduit ce jour, de la suspension de la décision de M. le maire de #Grabels de pavoiser la mairie avec le drapeau palestinien. Je demande à monsieur le maire d’appliquer cette décision de justice. pic.twitter.com/SYpas0fXUQ
Partout en France comme chez moi à Savigny le Temple, des maires accompagnent la reconnaissance de l’Etat de la Palestine par la France.
Sentiment étrange que les soutiens habituels du Chef de l’Etat sont très silencieux et qu’ils ont laissé le monopole de la parole à Bruno… pic.twitter.com/5Jd7Q7kVIg
Le drapeau palestinien a été hissé au fronton de l'hôtel de ville de Lyon lundi après-midi, «un geste (qui) accompagne la décision historique» de la France de reconnaître l'État de Palestine, selon le maire écologiste Grégory Doucet.
La préfète du Rhône va saisir le tribunal administratif pour faire retirer le drapeau palestinien de l'Hôtel de ville, a-t-on indiqué à la préfecture.
À midi, un nouveau décompte recensé par le ministère de l'Intérieur a fait état de 52 mairies ayant hissé le drapeau palestinien sur 34.875 communes, et ce, malgré l'interdiction.
La préfecture des Hauts-de-Seine prend acte de la décision du tribunal administratif de Cergy de maintenir sa demande de retrait du drapeau palestinien de la façade de la mairie de Malakoff et d’assortir tout jour de retard, comme la préfecture l’avait demandé, d’une astreinte financière de 150 euros par jour.
Le ministère de l'Intérieur a recensé, lundi à 9h, 21 mairies ayant hissé le drapeau palestinien sur 34.875 communes, malgré l'interdiction, le jour où la France doit reconnaître officiellement l'Etat de Palestine.
Le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau avait donné en fin de semaine consigne aux préfets d'interdire les pavoisements du drapeau palestinien au nom des principes de neutralité du service public et de non ingérence dans la politique étrangère de la France, compétence exclusive de l'État, sous peine de poursuite administrative.
D'autres mairies ont prévu de pavoiser le fronton de leur hôtel de ville dans la soirée.
Reconnaissance de l'Etat de Palestine : «C'est un triste jour pour la France, le drapeau palestinien est celui de la haine de la France», fustige Marion Maréchal https://t.co/fYDKGKrU0H
Reconnaissance de l'Etat de Palestine : «Nous continuons à privilégier une diplomatie sérieuse plutôt que des mouvements pour la galerie», taclent les Etats-Unis https://t.co/w7TiwE2BmX
Un symbole projeté sur la Dame de fer. À la veille de la reconnaissance officielle de l'Etat palestinien par la France, un dessin représentant les drapeaux palestinien et israélien reliés par une colombe a été projeté sur la tour Eiffel ce dimanche 21 septembre à Paris.
Une annonce prête à déchaîner les passions. Ce lundi 22 septembre, à 21 h (heure française), Emmanuel Macron doit proclamer devant l’Assemblée générale des Nations unies, à New York, la reconnaissance officielle d’un État palestinien par la France. Par cette initiative, le président français entend relancer la perspective d’une solution à deux États alors que le conflit au Proche-Orient perdure.
