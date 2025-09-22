Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Reconnaissance de l'Etat de Palestine : «Nous continuons à privilégier une diplomatie sérieuse plutôt que des mouvements pour la galerie», taclent les Etats-Unis

Les Etats-Unis, proches alliés d'Israël, ont critiqué dimanche les reconnaissances d'un Etat palestinien.
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Nous continuons à privilégier une diplomatie sérieuse plutôt que des mouvements pour la galerie», a affirmé Washington alors qu'Emmanuel Macron va reconnaître ce lundi l'Etat de Palestine.

Une décision symbolique pour la France raillée par son allié américain. Les Etats-Unis, proches alliés d'Israël, ont critiqué dimanche les reconnaissances d'un Etat palestinien par une série de pays comme des «mouvements pour la galerie», disant «privilégier une diplomatie sérieuse» au Proche-Orient.

Sur le même sujet Quels sont les pays qui reconnaissent un État palestinien ? Lire

«Nous continuons à privilégier une diplomatie sérieuse plutôt que des mouvements pour la galerie. Nos priorités sont claires : la libération des otages, la sécurité d'Israël, ainsi que la paix et la prospérité pour toute la région, qui ne peuvent être garanties qu'en l'absence du Hamas», a déclaré un porte-parole du département d'Etat sous couvert d'anonymat.

Cette reconnaissance est prévue lors d'un sommet qu'organisent conjointement la France et l'Arabie saoudite à l'ONU sur l'avenir de la solution à deux Etats.

Etats-UnisPalestineProche-Orient

À suivre aussi

Hommage à Charlie Kirk : «L'amour de Dieu m'a été révélé le jour où mon mari a été assassiné», confie son épouse Erika
Guerre en Ukraine : en cas d’escalade russe, Donald Trump assure qu’il aiderait à défendre la Pologne et les pays baltes 
En directHommage à Charlie Kirk : «Il est un martyr de la liberté américaine», déclare Donald Trump

Ailleurs sur le web

Dernières actualités