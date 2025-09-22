Typhon Ragasa : comment Taïwan et les Philippines se préparent-ils à affronter la tempête ?

Alors que le typhon Ragasa balaie l’Asie du Sud-Est, ce lundi 22 septembre, les Philippines et Taïwan se préparent à affronter des vents violents et des pluies diluviennes. Plus de 10.000 habitants ont déjà été évacués.

Le monstre Ragasa est en marche. Plus de 10.000 personnes se sont réfugiées, ce lundi 22 septembre, dans des écoles et des centres d’évacuation aux Philippines, au moment où les fortes pluies et les vents violents du typhon Ragasa s’abattent sur le nord du pays et le sud de Taïwan.

Le typhon, qui gagne en puissance à mesure qu’il se dirige vers le sud de la Chine, doit toucher terre à la mi-journée sur les îles Babuyan, aux Philippines. Peu peuplées, ces dernières se trouvent à environ 740 kilomètres au sud de Taïwan, dans le détroit de Luçon. Des rafales pouvant atteindre 265 km/h ont été mesurées, a précisé le service météorologique national.

Les populations sur le qui-vive

«De graves inondations et glissements de terrain» sont attendus dans le nord de l’île principale de Luçon, a prévenu ce dimanche le spécialiste météorologique du gouvernement, Jonh Grender Almario. Chaque année, on décompte au moins 20 tempêtes ou typhons qui frappent les Philippines. Les régions les plus pauvres du pays sont en général les plus touchées.

Face à ces catastrophes, les populations s’attendent au pire et certaines y sont déjà confrontées. «Je me suis réveillé à cause du vent violent. Il frappait les fenêtres et faisait un bruit semblable à une machine en marche», raconte Tirso Tugaga, un habitant d’Aparri, une ville côtière de la province de Cagayan. De leur côté, les autorités locales sont aux aguets. Rueli Rapsing, responsable provincial de la gestion des catastrophes, a dit à l’AFP être prêt au «pire» avec son équipe.

Mesure d’urgence et plan d’évacuation déjà mis en place

Alors que les services météorologiques ont mis en garde contre un risque de «pluies extrêmement torrentielles» dans l’est de l’île, le pays craint de revivre un scénario semblable à celui d’il y a deux ans, avec le typhon Koinu. «Ce qui nous inquiète le plus, c’est que les dégâts pourraient être similaires», a expliqué James WU, officier des pompiers locaux. Cette catastrophe avait provoqué l’effondrement de poteaux électriques et arraché des toits en tôle.

Face à cette urgence, le président Marcos JR a affirmé pour sa part sur Facebook que toutes les agences se trouvaient «en état d’alerte pour apporter de l’aide n’importe où et n’importe quand» si cela est nécessaire. Les écoles et les bureaux gouvernementaux sont fermés dans la métropole de Manille et dans 29 provinces philippines. Des évacuations se déroulent également dans les zones montagneuses près de Pingtung.

Ces mesures d’urgence interviennent dans un climat de défiance, car, la veille de l’arrivée du typhon, des milliers de Philippins ont manifesté pour dénoncer un scandale de corruption lié à des projets de contrôle des inondations, mal construits ou jamais achevés. Les cortèges majoritairement pacifiques ont été émaillés de violences dans l’après-midi et en début de soirée, lorsque des manifestants ont lancé des pierres. Des affrontements avec la police ont éclaté, entraînant des dizaines d’arrestations.