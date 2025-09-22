«Une éducation islamiste stricte pour recevoir des aides» : les talibans contraignent les filles afghanes à entrer dans leurs écoles religieuses

Depuis le retour des talibans en Afghanistan il y a quatre ans, les filles et femmes n’ont plus le droit de suivre d'études au-delà de la sixième. Dans le même temps, les islamistes ont développé un vaste réseau d’écoles religieuses, qui deviennent de plus en plus le seul accès à l’éducation de ces jeunes filles.

L’éducation religieuse sinon rien. En Afghanistan, où les filles sont exclues des études à partir de la 6e, les talibans ont développé un vaste et puissant réseau d’écoles religieuses, des madrasas, contraignant de plus en plus les familles à y envoyer leurs enfants. Promettant des aides économiques, ces écoles deviennent la seule possibilité pour les jeunes filles et les femmes d’accéder à l’éducation, révèle une enquête conjointe du Guardian et de Zan Times.

En janvier dernier, l’Afghanistan comptait officiellement 21.000 écoles religieuses à travers le pays. Mais selon le Centre afghan des droits de l’Homme, ce chiffre serait bien en-deçà de la réalité. Selon leurs informations, les talibans ont construit au moins une grande madrasa dans chaque province et des dizaines d’autres ont été développées dans les différents districts.

A titre d’exemple, le district de Khanabad compte une centaine d’écoles alors qu’il n’y en avait que trois avant le retour des talibans à la tête du pays.

des Ecoles gérées par les mollahs

Ces madrasas sont gérées par des mollahs, payés par le ministère de l’Education. Des salaires qui sont indexés sur le nombre d’élèves, selon le Guardian et Zan Times. Plus les élèves sont nombreux, plus les mollahs seront payés. Ils ont donc tout intérêt à ce que les familles envoient leurs enfants dans ces classes religieuses.

Pour s’en assurer, ils n’hésitent pas à user de chantage économique. Un moyen de pression efficace, les Afghans devant faire face à une grande pauvreté. «Envoyez vos filles à nos cours de religion, sinon vous n’aurez rien», a-t-on ainsi lancé à Nasreen, mère de famille, citée par le Guardian. Une autre mère, Karima, explique qu’un mollah de son district lui a promis de l’aide alimentaire si elle retirait ces filles de l’école pour les envoyer dans une madrasa.

Face à ces contraintes économiques, les établissements du primaire constatent de plus en plus une réduction de leurs effectifs au profit des madrasas.

Au-delà de la pression économique, ces écoles deviennent également un des seuls moyens pour les jeunes filles privées d’études de sortir de l’isolement dans lequel elles se retrouvent depuis le retour des talibans à la tête du pays. «C'est le seul moyen pour moi de quitter ma maison et de lutter contre la dépression», explique au média britannique, Nahid, jeune femme de 24 ans, qui était en licence d’économie il y a encore quatre ans. Désormais, elle passe toutes ses matinées dans une école installée au sous-sol d’une mosquée, où elle récite des préceptes religieux avec 50 autres filles et femmes.

Pour les islamistes au pouvoir, les madrasas constituent un moyen d’exercer leur idéologie sur ces jeunes. Aucune matière classique n’y est enseignée. Les élèves y mémorisent le Coran et les lois islamiques des talibans.

Selon l’Unicef, depuis 2021, ce sont 2,2 millions de filles et de femmes qui sont privées de leur droit à l’éducation.