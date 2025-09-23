«3 ou 4 gros drones» à l'origine inconnue au-dessus des pistes : l'aéroport de Copenhague fermé pendant plusieurs heures ce lundi

L'aéroport de Copenhague (Danemark) a dû être fermé pendant plusieurs heures ce lundi en raison de la présence de «3 ou 4 gros drones» à l'origine inconnue au-dessus des pistes.

Une présence inquiétante. L'aéroport de Copenhague a été fermé lundi après que plusieurs drones non identifiés ont été observés dans l'espace aérien autour du site, provoquant le déroutement d'une quinzaine de vols, ont annoncé la police et l'aéroport.

«L'espace aérien au-dessus de l'aéroport de Copenhague a été fermé depuis 20h30 (18h30 GMT) en raison de la présence de deux ou trois drones non identifiés. Aucun avion ne peut décoller ou atterrir à l'aéroport», avait déclaré dans la soirée la porte-parole de l'aéroport, Lise Agerley Kurstein.

La police de Copenhague a quant à elle déclaré que «trois ou quatre gros drones» avaient été observés au-dessus de l'aéroport. Elle n'a pas pu dire si les drones étaient des appareils militaires ou civils.