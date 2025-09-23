Donald Trump s’adressera à l’Assemblée générale de l’ONU ce mardi, dans un contexte international explosif

Ce mardi, Donald Trump prendra la parole, depuis la tribune de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York (États-Unis). Un discours qui intervient dans un climat international tendu, sur fond de débats autour de la reconnaissance de la Palestine, et de la guerre en Ukraine.

Les conflits internationaux seront en toile de fond. Ce mardi, Donald Trump va s'exprimer depuis New-York, pour lancer la 80e édition de l’Assemblée générale des Nations-Unies (AGNU). Cette dernière se poursuivra jusqu’au samedi 27 septembre et se terminera le lundi 29 septembre, avec les discours des représentants des 193 États membres et des deux pays observateurs, le Saint-Siège et l'État de Palestine.

Dans cette édition, les débats autour de la reconnaissance de la Palestine occuperont une place proéminente. Et pour cause : lundi, la France et neuf autres pays ont reconnu officiellement ce pays, s’ajoutant aux 147 autres qui l’ont déjà fait. Cette décision, prise dans le cadre d’un sommet coprésidé par l’Arabie saoudite, a pour but de soutenir la solution à deux États et à donner un nouvel élan diplomatique au processus de paix au Proche-Orient. Mais elle diverge et n'a pas convaincu Donald Trump.

Les représentants palestiniens devraient toutefois participer à la 80e édition de l'AGNU, mais à travers une vidéoconférence. En effet, le département d'État américain a choisi de ne pas délivrer de visas aux représentants de l'Autorité palestinienne, y compris au président Mahmoud Abbas, en invoquant des manquements aux engagements pris.

Rencontre avec Volodymyr Zelensky

La guerre en Ukraine fera également partie des sujets à aborder par les dirigeants. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, devrait d'ailleurs occuper le devant de la scène, mercredi, pour prononcer son discours, alors que l'invasion de son pays par la Russie approche les quatre ans.

Volodymyr Zelensky a également affirmé qu'il rencontrerait Donald Trump, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Il a précisé qu'il évoquerait les garanties de sécurité en cas d'accord de paix avec la Russie, mais aussi les sanctions contre Moscou que son pays réclame aux États-Unis.