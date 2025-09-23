Toute l’actu en direct 24h/24
Etats-Unis : les autorités comparent l'arrestation de criminels étrangers à la capture de Pokémon dans un clip viral (vidéo)

La publication s'accompagne du slogan «Attrapez-les tous !» que l'on peut entendre, en anglais, en musique. [© X]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le Département de la sécurité intérieure des Etats-Unis a publié une vidéo d'une série d'arrestations avec de nombreuses références et la bande-son du dessin animé et jeu vidéo Pokémon. La vidéo a été partagée par des milliers d'internautes et compile déjà des millions de vues.

«Attrapez-les tous». Le Département de la sécurité intérieure américaine a repris le célèbre slogan de la franchise japonaise Pokémon dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. On peut y voir de nombreuses arrestations de criminels étrangers menés sur le sol américain.

Les images de raids et d'interventions avec la bande sonore de l'animé laissent finalement place à des cartes semblables à celles que collectionnent les passionnés de l'univers de Sacha et Pikachu. On peut y lire le nom des criminels et le motif de leur arrestation, qui va de «meurtre», «homicide», «viol» à «cambriolage».

La carte est également composée de leur photographie, avec, en fond, le drapeau de leur pays d'origine (Mexique, Honduras, Jamaïque...).

Le «DHS», depuis janvier 2025, est dirigé par la secrétaire à la Sécurité intérieure du pays, Kristi Noem. Son rôle est d'assurer la sécurité intérieure du pays. 

arrestation Migrants Pokémon Etats-Unis

