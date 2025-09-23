Etats-Unis : les autorités comparent l'arrestation de criminels étrangers à la capture de Pokémon dans un clip viral (vidéo)

Le Département de la sécurité intérieure des Etats-Unis a publié une vidéo d'une série d'arrestations avec de nombreuses références et la bande-son du dessin animé et jeu vidéo Pokémon. La vidéo a été partagée par des milliers d'internautes et compile déjà des millions de vues.
«Attrapez-les tous». Le Département de la sécurité intérieure américaine a repris le célèbre slogan de la franchise japonaise Pokémon dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. On peut y voir de nombreuses arrestations de criminels étrangers menés sur le sol américain.
Les images de raids et d'interventions avec la bande sonore de l'animé laissent finalement place à des cartes semblables à celles que collectionnent les passionnés de l'univers de Sacha et Pikachu. On peut y lire le nom des criminels et le motif de leur arrestation, qui va de «meurtre», «homicide», «viol» à «cambriolage».
Gotta Catch ‘Em All. pic.twitter.com/qCvflkJGmB
— Homeland Security (@DHSgov) September 22, 2025
La carte est également composée de leur photographie, avec, en fond, le drapeau de leur pays d'origine (Mexique, Honduras, Jamaïque...).
Le «DHS», depuis janvier 2025, est dirigé par la secrétaire à la Sécurité intérieure du pays, Kristi Noem. Son rôle est d'assurer la sécurité intérieure du pays.