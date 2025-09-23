Toute l’actu en direct 24h/24
États-Unis : l'homme qui avait tenté d'assassiner Donald Trump sur son golf en 2024 reconnu coupable

Donald Trump avait échappé de justesse à une autre tentative de meurtre, le 13 juillet 2024, lors d'un meeting à Butler en Pennsylvanie. [Alexi J. Rosenfeld / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L'auteur présumé d'une tentative d'assassinat contre Donald Trump sur son golf en Floride en 2024, deux mois avant la présidentielle américaine, a été reconnu coupable ce mardi 23 septembre.

Une sentence attendue. Accusé d'avoir tenté de tuer Donald Trump, Ryan Routh, 59 ans, a été reconnu par un jury coupable de l'ensemble des chefs d'accusation, dont celui de tentative d'assassinat d'un candidat à l'élection présidentielle, passible de la prison à perpétuité. 

Après la lecture du verdict dans un tribunal fédéral de Floride, il a tenté de se poignarder avec un stylo mais les gardiens sont intervenus pour l'en empêcher, ont rapporté Fox News et NBC.

Donald Trump a salué sur sa plate-forme Truth Social «un très grand moment pour la justice en Amérique», tandis que sa ministre de la Justice Pam Bondi a salué sur X un verdict qui «illustre l'engagement du ministère de la Justice à punir tous ceux qui se livrent à la violence politique».

La juge Aileen Cannon avait autorisé en juillet Ryan Routh, 59 ans, à assurer sa propre défense malgré son absence de formation juridique.

Poursuivi pour plusieurs faits

L'homme de 59 ans était également poursuivi pour détention illégale d'arme en raison de son casier judiciaire, possession d'une arme au numéro de série effacé, détention d'arme à feu en vue de la commission d'un crime violent, et agression d'un agent fédéral.

Il avait été mis en fuite le 15 septembre 2024 par les agents du Secret Service, en charge de la protection des hautes personnalités politiques américaines, qui l'avaient repéré avec une arme à proximité du parcours de golf sur lequel jouait Donald Trump, avant d'être arrêté peu de temps après.

Sur le même sujet Reconnaissance de l'État de Palestine : «Il ne faut pas céder aux exigences du Hamas», martèle Donald Trump Lire

Il s'agissait de la seconde tentative d'assassinat contre le candidat républicain et futur vainqueur de l'élection présidentielle de 2024.Donald Trump avait déjà échappé de justesse à une autre tentative, le 13 juillet 2024, lors d'un meeting à Butler, en Pennsylvanie.

Donald TrumpTentative d'homicideEtats-Unis

