Extrême gauche : qu'est-ce que le mouvement «Antifa» classé «terroriste» par Donald Trump ?

Lundi, Donald Trump a officiellement classé la mouvance «Antifa» comme une «organisation terroriste intérieure». Cette dernière rassemble des groupes se réclamant de l'antifascisme, et généralement associés à une frange de l'extrême gauche radicale.

Un souhait que le président américain avait annoncé après le décès de Charlie Kirk. Lundi, Donald Trump a officiellement classé la mouvance «Antifa» comme une «organisation terroriste intérieure».

«L'Antifa est une entreprise militarisée et anarchiste qui appelle explicitement au renversement du gouvernement des États-Unis, des autorités de police et de notre système juridique», est-il écrit dans le décret présidentiel, signé par le président américain.

La Maison Blanche avait annoncé, la semaine dernière, son intention de réprimer ce qu'elle qualifie de «terrorisme intérieur» de gauche, à la suite de l'assassinat de l'influenceur ultraconservateur Charlie Kirk le 10 septembre dernier.

Donald Trump avait ensuite ajouté vouloir classer comme organisation «terroriste», la mouvance «Antifa», sans expliquer les conséquences juridiques de cette décision.

un mouvement qui justifie l'usage de la violence

Le mouvement Antifa s'apparente davantage à une mouvance qu'à un groupe organisé. Dépourvu de dirigeants, mais aussi de structure formelle, il désigne plutôt des groupes informels fonctionnant de façon indépendante, selon l'historien américain Mark Bray, auteur d'un livre de référence sur le sujet.

Tout en reconnaissant que la mouvance représentait un sujet de préoccupation pour l'ordre public, le précédent directeur du FBI, Chris Wray, estimait en 2020 qu'elle ne constituait «pas un groupe ou une organisation, mais une idéologie».

Ses membres, souvent entièrement vêtus de noir, dénoncent le racisme, les idées d'extrême droite et ce qu'ils considèrent comme du fascisme. Ils estiment que des actions violentes sont parfois justifiées.

Même décision en Europe ?

Le mouvement Antifa, né en Europe, s'est manifesté aux États-Unis sous le premier mandat de Donald Trump, notamment après une manifestation d'extrême droite qui a eu lieu à Charlottesville (Virginie), en août 2017. Une voiture avait percuté un groupe de militants antiracistes venus tenir tête aux groupuscules d'extrême droite. Une personne avait été tuée et une vingtaine d'autres blessées.

Dans la foulée des propos de Donald Trump la semaine dernière, la Hongrie du Premier ministre nationaliste Viktor Orban, principal soutien européen du président américain, a exhorté l'Union européenne à imiter les États-Unis, au motif que «ce réseau violent d'extrême gauche a mené des attaques brutales à travers l'Europe, y compris à Budapest».

En 2020, Donald Trump avait déjà évoqué la possibilité de désigner le mouvement comme organisation «terroriste». Les États-Unis étaient alors touchés par des manifestations parfois violentes, à la suite de la mort de George Floyd, un Afro-Américain étouffé par un policier blanc à Minneapolis.