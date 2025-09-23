Toute l’actu en direct 24h/24
Guerre en Ukraine : Donald Trump affirme que les pays de l'Otan devraient abattre les avions russes violant leurs espaces aériens

Donald Trump s'exprimait à l'occasion d'une réunion avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. [© REUTERS]
Par CNEWS
Publié le

Après au moins trois incursions de drones ou avions de combat russes ces derniers jours, Donald Trump a affirmé que les pays de l'Otan devraient abattre tout appareil russe entrant illégalement dans leur espace aérien. 

Après son discours à l'Onu, Donald Trump a jugé ce mardi que les pays de l'Otan devraient abattre les appareils russes violant leur espace aérien, après trois incursions de drones ou avions de combat russes sur le territoire de l'Alliance en moins de deux semaines.

«Oui, je le pense», a dit le président américain en réponse à cette question, qui lui a été posée en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York : «Pensez-vous que les pays de l'Otan devraient abattre les avions russes s'ils entrent dans leurs espaces aériens ?»

Il s'exprimait à l'occasion d'une réunion avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, «un homme courageux qui se bat comme un beau diable», selon lui.

«Nous avons beaucoup de respect pour la manière dont l'Ukraine se bat», a encore dit le président de 79 ans, tout en précisant qu'il se donnait «un mois» avant de décider s'il faisait confiance à Vladimir Poutine.

La chine et l'inde comme «bailleurs de fonds de Moscou» ? 

Un peu plus tôt, à la tribune de l'Assemblée générale, le président américain avait accusé la Chine et l'Inde d'être les «premiers» bailleurs de fonds de Moscou dans ce conflit, au travers de leurs achats de pétrole.

Il a aussi demandé aux pays européens de cesser «immédiatement» leurs achats de pétrole russe. Donald Trump a par ailleurs menacé de frapper la Russie de dures sanctions si le conflit se prolongeait.

Ce n'est pas la première fois que le président américain émet une telle menace, mais il a jusqu'ici toujours repoussé sa mise en oeuvre.

Donald TrumpEtats-UnisOtan

