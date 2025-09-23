«Ils ne reviendront pas de notre vivant» : en Suède, huit glaciers ont totalement disparu en 2024

En Suède, huit glaciers ont entièrement fondu en 2024, soit 2,8% du total national, a annoncé lundi 22 septembre le centre de recherche de Tarfala, dans le nord du pays. D'autres sites sont en danger.

Les effets du réchauffement climatique. En Suède, où l'on comptait 277 glaciers l'an passé, 8 d'entre eux ont complètement disparu à cause de la hausse des températures ressenties en 2024. Plusieurs autres glaciers sont en danger.

Un retour potentiel de ces glaciers n'est pas à l'ordre du jour, comme le déplore la professeure en glaciologie Nina Kirchner : «Ils ne reviendront pas de notre vivant et sûrement pas si le réchauffement climatique se poursuit», a-t-elle expliqué avant d'alerter sur la possibilité de perdre trois autres calottes glaciaires.

«La chaleur a fait fondre ces glaciers jusqu'à les faire disparaître»

La chercheuse explique comment elle et son équipe ont constaté l'anéantissement de ces glaciers suédois. Depuis l'introduction des images satellites haute résolution, aux alentours de l'an 2000, ce sont en effet les premiers glaciers à être rayés de la carte.

Un phénomène inédit qui a surpris les chercheurs : «Au début de l'année, lorsque nous nous sommes assis autour de la table pour déterminer à quel moment les glaciers avaient atteint leur niveau le plus bas en 2024, nous n'avons pas pu en retrouver huit sur les images satellite. D'abord, nous avons pensé que nous avions fait une erreur, ou que nous avions raté quelque chose».

Parmi ces 8 disparus, on comptait Cunujokeln, le glacier situé le plus au nord du pays, dans le parc national de Vadvetjakka. Quant au plus grand d'entre eux, il avait la taille de six terrains de football.

Pour faire fondre une telle quantité de glace, il a fallu que 2024 soit «une année extrêmement chaude», comme le confirme Nina Kirchner. «La chaleur a fait fondre ces glaciers jusqu'à les faire disparaître», relate-t-elle simplement. Selon l'Organisation météorologique mondiale, 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée sur la planète.

Si l'été 2025 a été court, avec des températures plus fraîches et que l'hiver a permis une chute de neige abondante, ce genre de phénomène restent craints par les scientifiques, qui veulent anticiper de futures problématiques : «Il y aura d'autres étés chauds et nous devons nous préparer», conclue Nina Kirchner.