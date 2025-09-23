«Ils ont été emportés instantanément» : deux jeunes chasseurs américains meurent frappés par la foudre

Portés disparus depuis plusieurs jours, deux jeunes chasseurs américains ont été retrouvés sans vie dans le Colorado. L’enquête révèle qu’ils ont été foudroyés en pleine expédition dans la forêt nationale de Rio Grande.

Un drame causé par la nature. Deux chasseurs d’élans de 25 ans ont été retrouvés morts dans une zone reculée de la forêt nationale de Rio Grande, dans le Colorado. Selon le coroner du comté de Conejos Richard Martin, Andrew Porter et Ian Stasko ont été frappés par la foudre alors qu’ils chassaient le 12 septembre dernier.

Leurs corps ont été découverts jeudi 18 septembre, une semaine après leur disparition, près du sentier Rio de los Pinos. Les deux jeunes hommes présentaient de légères brûlures, caractéristiques d’un impact foudroyant. «Ils ont été emportés instantanément, en une fraction de seconde», a expliqué le coroner à plusieurs médias américains, rapporte le New York Post.

After a weeklong search, the families of two 25-year-old elk hunters, named Ian Stasko and Andrew Porter, have confirmed they were found dead. It is believed that they faced unexpected severe weather while hunting in Colorado's Rio Grande National Forest.

«Ils n'ont ressenti ni peur ni douleur»

Les recherches avaient mobilisé d’importants moyens terrestres et aériens. Leur dernier contact connu remontait au 11 septembre, quand Porter avait transmis sa position par satellite à sa fiancée. Les autopsies complètes devraient être publiées d’ici à huit semaines, mais les conclusions préliminaires confirment la thèse de la foudre.

«Ils n’ont ressenti ni peur ni douleur», a déclaré la compagne d’Andrew Porter sur les réseaux sociaux. Les familles ont salué la mémoire de deux passionnés de plein air, morts «en faisant ce qu’ils aimaient».