«N'en prenez pas» et «n'en donnez pas à votre bébé» : Donald Trump associe le paracétamol à l'autisme et le déconseille aux femmes enceintes

Donald Trump a fortement déconseillé lundi le paracétamol aux femmes enceintes, l'associant à un risque d'autisme élevé pour les enfants.

Une mise en garde inattendue. Le président américain Donald Trump a vivement déconseillé lundi les femmes enceintes de prendre du paracétamol, un antalgique largement utilisé et recommandé, assurant qu'il était «peut-être associé à un risque très accru d'autisme».

«Ils n'ont pas de paracétamol à Cuba et n'ont quasiment pas d'autisme»

«N'en prenez pas» et «n'en donnez pas à votre bébé», a insisté le président américain lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche dédiée à l'autisme, l'un de ses grands sujets de préoccupation. «Selon une rumeur, et j'ignore si c'est le cas, ils n'ont pas de paracétamol à Cuba car ils n'ont pas de quoi s'offrir de paracétamol. Eh bien ils n'ont quasiment pas d'autisme», a-t-il encore lancé.

Présent dans le doliprane, le dafalgan ou encore le tylenol (aux Etats-Unis ou au Canada), le paracétamol, ou acétaminophène, est recommandé aux femmes enceintes contre la douleur ou la fièvre, d'autres médicaments comme l'aspirine ou l'ibuprofène étant eux contre-indiqués, notamment en fin de grossesse