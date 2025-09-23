Présence de drones à l'origine inconnue : les aéroports de Copenhague et d'Oslo fermés pendant plusieurs heures ce lundi

Les aéroports de Copenhague (Danemark) et d'Oslo (Norvège) ont rouvert, ce mardi, après avoir été fermés lundi en raison de la présence de plusieurs drones à l'origine inconnue au-dessus des pistes. La police danoise doit donner une conférence de presse, ce mardi.

Une présence inquiétante. Les aéroports de Copenhague et d'Oslo ont rouvert mardi après avoir été fermés lundi en raison de la présence de drones non identifiés, observés dans l'espace aérien autour des sites, provoquant le déroutement d'une quinzaine de vols, ont annoncé la police et les aéroports.

À Copenhague, «les drones ont disparu et l'aéroport est à nouveau ouvert», a déclaré un responsable policier, Jakob Hansen, selon l'AFP.

Des drones ont également été observés au niveau de l'aéroport de la capitale norvégienne, qui a dû fermer pendant plusieurs heures. «Nous avons fait deux observations distinctes de drones», a indiqué à l'AFP, Monica Fasting, porte-parole de l'aéroport d'Oslo, précisant que celui-ci avait rouvert mardi à 3h15, heure locale.

Plusieurs vols ont été déroutés et des perturbations sont encore attendues ce mardi, le temps que le trafic revienne à la normale, ont indiqué les deux aéroports. Les autorités des deux pays ont indiqué travailler ensemble sur ces incidents. L'armée et les services de renseignement sont également mobilisés.

«À ce stade, nous ne savons pas», si les engins peuvent être d'origine russe

«L'espace aérien au-dessus de l'aéroport de Copenhague a été fermé depuis 20h30 (18h30 GMT) en raison de la présence de deux ou trois drones non identifiés. Aucun avion ne peut décoller ou atterrir à l'aéroport», avait déclaré dans la soirée, lundi, la porte-parole de l'aéroport, Lise Agerley Kurstein. L'incident a entrainé des perturbations pour quelque 20.000 passagers, d'après la direction. 31 vols ont été détournés et 100 annulés.

🔸Dans la soirée, une vidéo aurait capté un drone évoluant à très basse altitude au-dessus de l'aéroport de Copenhague.

La police de Copenhague a quant à elle déclaré que «trois ou quatre gros drones» avaient été observés au-dessus de l'aéroport. Elle n'a pas pu dire si les drones étaient des appareils militaires ou civils.

À Oslo également, l'aéroport a été fermé dans la soirée, lundi, suite à «des rapports d'activité de drones dans la zone». L'aéroport était fermé jusqu'à ce mardi matin.

▪️ 📍Norway's main Oslo Airport shut down until tomorrow morning

▪️ Closure follows reports of drone activity in the area

▪️ Authorities investigating and monitoring airspace security

L'origine des drones, qui ont disparu sans être interceptés, n'a pas été établie à ce stade, selon Jakob Hansen. «À ce stade, nous ne savons pas», si les engins peuvent être d'origine russe, a-t-il précisé, interrogé sur le sujet.

«Le nombre, la taille, les trajectoires de vol, le temps passé au-dessus de l'aéroport. Tout cela ensemble ... indique qu'il s'agit d'un acteur compétent. Quel acteur compétent, je ne sais pas», a déclaré lors d'une conférence de presse, l'un des responsables de la police de Copenhague, Jens Jespersen, aux journalistes.