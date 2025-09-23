Qui est Zia Yusuf, le bras droit de Nigel Farage, leader du parti populiste britannique Reform UK ?

Au Royaume-Uni, le parti populiste est en tête des sondages. «Mettre fin à l'ère de la main d'œuvre pas chère», expulsion de centaines de milliers de clandestins, les propositions sont nombreuses en la matière de la part de «Reform UK». Derrière ce parti se cache notamment un homme d'affaire et une personnalité politique montante : Zia Yusuf.

Une figure montante. Au Royaume-Uni, Zia Yusuf fait de plus en plus parler de lui. Parallèlement à la montée en popularité du parti «Reform UK» et à l'importance donnée sur la scène publique du débat sur l'immigration, notamment à l'occasion de manifestations de grandes ampleur menées par Tommy Robinson, le natif de Bellshill se fait une place de choix dans le paysage politique britannique.

Loin devant le parti «labour» du Premier ministre Keir Starmer, «Reform UK» semble avoir le vent en poupe au Royaume-Uni. Selon un sondage de Find Out Now mené début septembre 2025, le parti de droite conservatrice britannique remporterait une élection si elle se tenait prochainement avec 34% des voix, contre seulement 16% dirigées vers le Labour et 16% pour les conservateurs.

Une démission loin de l'avoir éloigné de Reform UK

Surfant sur la vague anti-immigration qui règne dans le pays, le leader nationaliste s'appuie sur deux personnalités fortes : Nigel Farage, député britannique et chef de Reform UK mais aussi Zia Yusuf, président du parti entre 2024 et 2025 et loin de l'avoir quitté depuis. Devenu véritable bras droit de Nigel Farage, il a d'abord rencontré cet ancien animateur de radio à l'occasion de l'UKIP Stuart Wheeler, en 2023.

D'abord convaincu par la gauche lors de ses études au London School of Economics, Zia Yusuf incarne désormais la droite conservatrice britannique. Il milite ainsi pour une politique d'immigration plus stricte, définissant les taux d'immigration actuels de son pays comme «intenables». Tout comme d'autres figures britanniques, il n'hésite pas à condamner la montée de l'extrémisme musulman et rappelle que ceux-ci «détestent» les valeurs britanniques.

«Il ne faut pas s'excuser de prioriser les citoyens britanniques».

Dans une interview donnée à Talk TV, il détaille notamment le volet économique de sa pensée : «Si l'immigration est légale, les personnes peuvent arriver grâce à un visa de travail qui leur permet, au bout de cinq ans, de postuler à une demande de séjour indéterminée sur le territoire. Ce n'est pas une citoyenneté, c'est différent, mais cela permet de bénéficier de tous les avantages de celle-ci pour le reste de sa vie. Ce qui est, selon moi, le problème fondamental».

Et de poursuivre : «Ce que nous voulons, c'est abolir ce dernier statut et le remplacer par un visa de travail renouvelable, ce que font des pays comme les Etats-Unis, Singapour... Le point clé est que les aides sociales de notre pays ne doivent être destinées qu'aux citoyens de notre pays». «Il ne faut pas s'excuser de prioriser les citoyens britanniques», résume-t-il.

Celui qui veut s'assurer que les immigrés au Royaume-Uni «payent leurs impôts, parlent anglais et ne commettent pas de crime» a d'abord fait parler de lui en 2025, lorsqu'il avait accusé Rupert Lowe, député réformiste, de l'avoir menacé physiquement à «deux reprises». Il a également fait beaucoup parler de lui en juin 2025, lorsqu'il a démissionné de ses fonctions de président du parti réformiste. Deux jours plus tard, à la suite de discussions avec Nigel Farage, il est revenu sur sa décision et a reconnu que quitter ses fonctions était un acte de frustration. Le nouveau leader du parti a même expliqué que cette démission faisait suite à des insultes racistes reçues par Zia Yusuf, notamment en ligne.

Admiratif de la politique menée par Donald Trump et Elon Musk

A l'époque homme d'affaire, il a vendu son entreprise appelée Velocity Black en 2023. Ancien employé de Merrill Lynch et Goldman Sachs, Zia Yusuf a réussi à obtenir 255 millions d'euros de sa société, dont environ 38 millions personnels. Il s'est lancé définitivement en politique en 2024, lors des élections générales. Depuis son retour au sein de Reform UK, Zia Yusuf assume un nouveau poste exécutif, où il gère des responsabilités en matière d'élaboration des politiques, de collecte de fonds, de stratégie médiatique et de direction du Département de l'efficacité gouvernementale du parti. Un poste qui n'est pas sans rappeler celui d'Elon Musk, un temps à la Maison Blanche, et pour lequel il a une admiration certaine.

En effet, à l'international, Zia Yusuf ne cache pas son inspiration venant de la politique menée par l'ancien homme d'affaire américain Donald Trump et a déclaré en février dernier que si Reform UK arrivait au pouvoir, le parti «agirait avec vitesse tout comme Donald Trump et Elon Musk».

My thoughts are with @realDonaldTrump and his family. His defiance and bravery are truly something to behold.



The endless ad-hominem demonisation of @realDonaldTrump by the mainstream media is clearly a factor here.



I hope they will reflect deeply on this, including in their… pic.twitter.com/2SPmVaMXrQ — Zia Yusuf (@ZiaYusufUK) July 14, 2024

Même si Zia Yusuf dit avoir suivi avec minutie l'évolution de Barack Obama lorsqu'il était plus jeune, il a exprimé son soutien à la réélection de Donald Trump et a même assisté à sa seconde investiture, en 2025. En 2024, il déclarait que «la défiance et le courage» du président Donald Trump étaient des valeurs à mettre en avant, alors que le 47e président des Etats-Unis était visé par un tir en juillet 2024.