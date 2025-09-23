À la suite du discours d'Emmanuel Macron au cours duquel il a reconnu l'existence d'un Etat de Palestine, c'est au tour de Donald Trump, de prendre la parole ce mardi devant l'Assemblée générale de l'ONU. Le président des Etats-Unis devrait s'en prendre aux «organisations mondialistes». Suivez notre direct.
Donald Trump entend dénoncer les «mondialistes»
Donald Trump fait mardi son grand retour à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU où il entend dénoncer les "mondialistes".
Il entend se montrer combatif, selon la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.
Dans son discours, le dirigeant républicain s'en prendra, selon elle, aux "organisations mondialistes" qui ont "fait péricliter l'ordre mondial", de quoi faire tressaillir le temple du multilatéralisme.