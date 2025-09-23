Toute l’actu en direct 24h/24
Reconnaissance de l'État de Palestine : Donald Trump s'exprimera devant l'Assemblée générale de l'ONU ce mardi

Donald Trump prendra la parole à 15h50 (heure française). [REUTERS/Kevin Lamarque]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
À la suite du discours d'Emmanuel Macron au cours duquel il a reconnu l'existence d'un Etat de Palestine, c'est au tour de Donald Trump, de prendre la parole ce mardi devant l'Assemblée générale de l'ONU. Le président des Etats-Unis devrait s'en prendre aux «organisations mondialistes». Suivez notre direct.
Donald Trump entend dénoncer les «mondialistes»

Donald Trump fait mardi son grand retour à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU où il entend dénoncer les "mondialistes".

Il entend se montrer combatif, selon la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.

Dans son discours, le dirigeant républicain s'en prendra, selon elle, aux "organisations mondialistes" qui ont "fait péricliter l'ordre mondial", de quoi faire tressaillir le temple du multilatéralisme.

Donald TrumpONUPalestine

