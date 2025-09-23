Donald Trump fait mardi son grand retour à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU où il entend dénoncer les "mondialistes".

Il entend se montrer combatif, selon la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.

Dans son discours, le dirigeant républicain s'en prendra, selon elle, aux "organisations mondialistes" qui ont "fait péricliter l'ordre mondial", de quoi faire tressaillir le temple du multilatéralisme.