«Le changement climatique est la plus grande escroquerie de l'histoire de l'humanité», assure Donald Trump lors de son discours devant l'Assemblée nationale de l'ONU #180MinuteInfopic.twitter.com/ap4Kwg73yB
— CNEWS (@CNEWS) September 23, 2025
Plus d'informations à venir
Donald Trump revient sur la question migratoire en Europe et en Amérique du Nord, en assurant que «l'Europe a été envahie par des migrants» et que l'ONU ne fait rien pour y remédier #180MinutesInfopic.twitter.com/CiI4VZwmCN
— CNEWS (@CNEWS) September 23, 2025
Plus d'informations à venir
«Reconnaître un Etat palestinien, c'est récompenser les terroristes du Hamas», a déclaré Donald Trump lors de son discours devant les Nations Unies #180MinutesInfopic.twitter.com/Yl3z0TbbBV
— CNEWS (@CNEWS) September 23, 2025
Plus d'informations à venir
Pour Donald Trump, l'Iran «est le principal parrain du terrorisme».
Donald Trump ouvre son discours devant l'Assemblée nationale de l'ONU en faisant un bilan de son mandat en cours : «Les États-Unis connaissent un âge d'or» #180MinutesInfopic.twitter.com/0qLr5W9Nid
— CNEWS (@CNEWS) September 23, 2025
Début de l'intervention du président américain à la tribune de l'ONU.
Un réseau de plus de 300 serveurs et 100.000 cartes SIM capables de paralyser les télécommunications à New York a été démantelé avant l'Assemblée générale de l'ONU, ont annoncé mardi les autorités américaines.
«En plus de permettre de passer des appels téléphoniques anonymes contenant des menaces, ces appareils peuvent servir à mener toute une série d'attaques contre les télécommunications» a déclaré le Secret Service américain, chargé de la protection des hautes personnalités politiques américaines, dans un communiqué.
Concernant l’affaire des drapeaux palestiniens hissés sur les mairies de Malakoff, Gennevilliers et Bagneux, les trois villes ont obtempéré à la demande du préfet et ont donc retiré les drapeaux de leurs frontons, selon la préfecture des Hauts-de-Seine.
Donald Trump fait mardi son grand retour à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU où il entend dénoncer les "mondialistes".
Il entend se montrer combatif, selon la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.
Dans son discours, le dirigeant républicain s'en prendra, selon elle, aux "organisations mondialistes" qui ont "fait péricliter l'ordre mondial", de quoi faire tressaillir le temple du multilatéralisme.