Un réseau de plus de 300 serveurs et 100.000 cartes SIM capables de paralyser les télécommunications à New York a été démantelé avant l'Assemblée générale de l'ONU, ont annoncé mardi les autorités américaines.

«En plus de permettre de passer des appels téléphoniques anonymes contenant des menaces, ces appareils peuvent servir à mener toute une série d'attaques contre les télécommunications» a déclaré le Secret Service américain, chargé de la protection des hautes personnalités politiques américaines, dans un communiqué.