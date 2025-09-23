Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

En directReconnaissance de l'État de Palestine : un réseau capable de paralyser les télécommunications de l'Assemblée générale de l'ONU démantelé à New York

Un réseau de plus de 300 serveurs et 100.000 cartes SIM démantelé. [REUTERS/Eduardo Munoz]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
À la suite du discours d'Emmanuel Macron au cours duquel il a reconnu l'existence d'un Etat de Palestine, c'est au tour de Donald Trump, de prendre la parole ce mardi devant l'Assemblée générale de l'ONU. Le président des Etats-Unis devrait s'en prendre aux «organisations mondialistes». Suivez notre direct.
Un réseau capable de menacer l'Assemblée générale de l'ONU démantelé à New York

Un réseau de plus de 300 serveurs et 100.000 cartes SIM capables de paralyser les télécommunications à New York a été démantelé avant l'Assemblée générale de l'ONU, ont annoncé mardi les autorités américaines.

«En plus de permettre de passer des appels téléphoniques anonymes contenant des menaces, ces appareils peuvent servir à mener toute une série d'attaques contre les télécommunications» a déclaré le Secret Service américain, chargé de la protection des hautes personnalités politiques américaines, dans un communiqué.

Malakoff, Gennevilliers et Bagneux retirent le drapeau palestinien de leurs mairies

Concernant l’affaire des drapeaux palestiniens hissés sur les mairies de Malakoff, Gennevilliers et Bagneux, les trois villes ont obtempéré à la demande du préfet et ont donc retiré les drapeaux de leurs frontons, selon la préfecture des Hauts-de-Seine.

Donald Trump entend dénoncer les «mondialistes»

Donald Trump fait mardi son grand retour à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU où il entend dénoncer les "mondialistes".

Il entend se montrer combatif, selon la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.

Dans son discours, le dirigeant républicain s'en prendra, selon elle, aux "organisations mondialistes" qui ont "fait péricliter l'ordre mondial", de quoi faire tressaillir le temple du multilatéralisme.

Donald TrumpONUPalestine

À suivre aussi

Donald Trump s’adressera à l’Assemblée générale de l’ONU ce mardi, dans un contexte international explosif
«Je garde un excellent souvenir de Donald Trump» : Kim Jong-un se dit prêt à discuter si les Etats-Unis abandonnent leur exigence de dénucléarisation
Hommage à Charlie Kirk : devant 64.000 personnes, Donald Trump salue «l'un des plus grands esprits de notre temps»

Ailleurs sur le web

Dernières actualités