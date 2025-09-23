Survol de drones à l'aéroport de Copenhague : le Danemark fait face à une «menace de sabotage importante»

Le Danemark a dit faire face à «une menace de sabotage importante», comme ont affirmé les services de renseignement du pays après le survol de l'aéroport de Copenhague par des drones ce lundi 22 septembre.

Une situation de crise. Ce lundi 22 septembre, l'espace aérien du pays scandinave a été envahi par des drones, dont la provenance est encore inconnue. Les services de renseignement ne parlent pas d'attaque mais de tentative de déstabilisation.

Lors d'une conférence de presse tenue ce mardi 23 septembre, le directeur des opérations des services de renseignement (PET) Flemming Drejer a déclaré : «Nous faisons face au Danemark à une menace de sabotage importante. On ne vient peut-être pas nous attaquer, mais nous stresser et voir comment nous réagissons».

Cet incident, qui a eu pour conséquence de perturber le trafic aérien pour quelque 20.000 passagers de l'aéroport de la capitale du pays. Jens Jespersen, responsable de la police de la ville, explique : «Le nombre, la taille, les trajectoires de vol, le temps passé au-dessus de l'aéroport. Tout cela ensemble indiquer qu'il s'agit d'un acteur compétent. Lequel ? Je ne sais pas, mais il possède les outils pour se faire remarquer».

Une crise à «replacer dans le contexte de tout ce qui se passe en Europe»

De son côté, la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, n'a pas semblé aussi prudente dans son analyse de l'incident : «Nous avons vu des drones au-dessus de la Pologne qui n'auraient pas dû être là, nous avons constaté des activités en Roumanie, des violations de l'espace aérien estonien, nous avons subi une attaque de pirates informatiques contre des aéroports européens ce week-end et maintenant des drones au Danemark et en Norvège», a-t-elle déclaré, comme le relate le média national DR.

«Par conséquent, je ne peux que dire qu'il s'agit à mes yeux d'une attaque grave contre des infrastructures critiques danoises. Il faut absolument la replacer dans le contexte de tout ce qui se passe en Europe», reprend-elle, même si elle ajoute que pour l'heure, il ne faut pas «encore tirer de conclusions».

Le pays a activé le NOST, un programme de crise réservé à certaines situations de forces majeures où les autorités doivent répondre à une problématique urgente. Il a notamment été activé pendant la pandémie de Covid-19 et lors de la crise des sabotages de Nord Stream 2.